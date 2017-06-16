Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Сексуальный гороскоп на июнь sex-прогноз
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыВидеоЭнциклопедия

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыВидеоЭнциклопедия

Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

16 июня 2017

Фото дня: отец Беллы и Джиджи Хадид с молодой возлюбленной

Шива Сафай опубликовала новый снимок с женихом

Шива Сафай продолжает афишировать свой роман с Мохаммедом Хадидом. Сегодня 37-летняя звезда реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз» и «Клуб вторых жен» выложила в своем Instagram очередной совместный снимок, на этот раз без подписей. Интересно, что фото с Хадидом появилось в блоге Шивы впервые с начала месяца. Это довольно большой перерыв — обычно посты влюбленной пары публиковались в аккаунте Сафай очень часто, буквально с интервалом в несколько дней. Причина такой паузы неизвестна, но вряд ли в отношениях помолвленных Шивы и Мохаммеда возникли проблемы — скорей всего, дело в занятости: девушка активно участвует в «Клубе вторых жен».

Кстати, в Instagram Хадида четыре дня назад была опубликована фотография, схожая с той, что появилась сегодня в аккаунте его невесты. Судя по хэштегам, снимки делались для «Клуба вторых жен», который сейчас оба активно рекламируют.

Напомним, что роман Шивы Сафай и Мохаммеда Хадида, который старше Шивы на 31 год, начался в 2014 году. Их знакомство состоялось в одном из ресторанов Лос-Анджелеса: как сообщали таблоиды, 68-летний архитектор был так поражен красотой Сафай, что влюбился в нее с первого взгляда. Шива ранее была замужем, Хадид был женат дважды. Наиболее известен его второй брак с Иоландой ван ден Херик, в котором появились на свет Джиджи, Белла и Анвар. Мохаммед и Иоланда расстались в 2000 году, и до встречи с Шивой Сафай бизнесмен предпочитал краткосрочные романы.

О Шиве Сафай известно, что она родилась в Иране, выросла в Норвегии, в 19 лет перебралась в США. Она работала моделью, журналистом, а затем сделала карьеру дизайнера интерьеров. У Шивы огромный и роскошный дом (пресса с восторгом отмечает, что даже в лифте звезды аж три люстры), она любит еду из закусочных и очень дружна с дочерьми своего жениха, особенно с Беллой.

Материалы по темам

Тина Канделаки отдыхает с мужем на МальдивахКанье Уэст удалил все соцсетиКсения Собчак и Максим Виторган отдыхают в Азии

ELLE проекты

Подписываемся под каждым!Конкурс на лучшего beauty-блогера
Конкурс от Schwarzkopf professional:Станьте ангелом BlondMe!
Hair контурингИдеальное окрашивание для лета
Арт-выходныеКонцерт Дениса Мацуева в рамках программы Visa Art Weekend
Еще один повод влюбитьсяРомантический конкурс, в котором каждый влюбленный-победитель

Читайте также

НовостиВиктория Бекхэм утверждает, что их отношения с Дэвидом по-прежнему идеальны
НовостиВне игры: самые красивые жены и подруги известных футболистов
Звездный стильДенди лондонский: как Виктория Бекхэм сделала из мужа секс-символа планеты?
НовостиДжордж и Амаль Клуни: самые счастливые родители

ELLE рекомендует

Звезды30 самых красивых блондинок Голливуда
Практика12 модных свадебных платьев-макси

Лучшее на Elle

ПрактикаБазовый гардероб на лето 2017
НовостиНазваны звездные препараты, позволяющие сохранить молодость и здоровье
КиноФильмы, в которых девушки уходят в отрыв
ПутешествияВысший класс: как получить апгрейд мест в самолете
Практика7 лучших винтажных магазинов Москвы
ПсихологияРазденьтесь прямо сейчас: как перестать стесняться своего тела
ЕдаСделай микс: 7 необычных летних коктейлей
ТрендыГлавный тренд сезона: окрашивание волос в технике балаяж
Практика10 модных способов одеться на пляж
ТрендыГлавные тренды окрашивания: балаяж, карамельный оттенок и блорандж
ТрендыЧто неожиданно вышло из моды этим летом?
Практика10 лучших увлажняющих средств для тела
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены

Читайте далее

НовостиТина Канделаки отдыхает с мужем на Мальдивах
НовостиКанье Уэст удалил все соцсети
НовостиКсения Собчак и Максим Виторган отдыхают в Азии
НовостиСелена Гомес побила собственный рекорд в Instagram
НовостиКак соблазнить футболиста: Шакира рассказала, как познакомилась с Жераром Пике
Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

Получать уведомления

X
Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
Извините,
произошла ошибка!
Пробуйте еще раз