Фото дня: отец Беллы и Джиджи Хадид с молодой возлюбленной

Шива Сафай продолжает афишировать свой роман с Мохаммедом Хадидом. Сегодня 37-летняя звезда реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз» и «Клуб вторых жен» выложила в своем Instagram очередной совместный снимок, на этот раз без подписей. Интересно, что фото с Хадидом появилось в блоге Шивы впервые с начала месяца. Это довольно большой перерыв — обычно посты влюбленной пары публиковались в аккаунте Сафай очень часто, буквально с интервалом в несколько дней. Причина такой паузы неизвестна, но вряд ли в отношениях помолвленных Шивы и Мохаммеда возникли проблемы — скорей всего, дело в занятости: девушка активно участвует в «Клубе вторых жен».

Кстати, в Instagram Хадида четыре дня назад была опубликована фотография, схожая с той, что появилась сегодня в аккаунте его невесты. Судя по хэштегам, снимки делались для «Клуба вторых жен», который сейчас оба активно рекламируют.

Напомним, что роман Шивы Сафай и Мохаммеда Хадида, который старше Шивы на 31 год, начался в 2014 году. Их знакомство состоялось в одном из ресторанов Лос-Анджелеса: как сообщали таблоиды, 68-летний архитектор был так поражен красотой Сафай, что влюбился в нее с первого взгляда. Шива ранее была замужем, Хадид был женат дважды. Наиболее известен его второй брак с Иоландой ван ден Херик, в котором появились на свет Джиджи, Белла и Анвар. Мохаммед и Иоланда расстались в 2000 году, и до встречи с Шивой Сафай бизнесмен предпочитал краткосрочные романы.