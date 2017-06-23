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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

23 июня 2017

Фото дня: Оливия Уайлд с полугодовалой дочкой

Актриса взорвала Instagram трогательным снимком

Накануне в одном из бродвейских театров прошла премьера постановки по роману Джорджа Оруэлла «1984». Одну из главных ролей в спектакле сыграла Оливия Уайлд, которая отметила выход «1984» очаровательным постом в своем аккаунте в Insagram.

«Вот как мы себя чувствуем с Дейзи по случаю официальной премьеры!» — подписала актриса селфи с собой и младшей дочерью Дейзи, родившейся в октябре прошлого года.

Оливия Уайлд с дочкойФОТОInstagram

О работе над постановкой «1984» стало известно в апреле, а 19 мая уже прошел предпремьерный показ.

«Спасибо всем, кто пришел на наш первый просмотр! Это было волнительно. Надеюсь, вам понравилось», — написала тогда Оливия в соцсети, собрав одобрительные и ободряющие комментарии.

Впрочем, наибольшие симпатии подписчиков аккаунта актрисы вызывают посты с ее детьми. Неудивительно, что свежий пост с Дейзи стал «хитом» — он набрал 211 000 лайков и более полутора тысяч комментариев (притом что в среднем посты Уайлд набирают около 200 комментариев).

Напомним, что Оливия Уайлд, состоящая в гражданском браке с актером Джейсоном Судейкисом с ноября 2011 года, воспитывает еще и сына, Отиса Александра, который появился на свет три года назад.

Дети Оливии Уайлд
Дети Оливии Уайлд
Дети Оливии Уайлд
Дети Оливии Уайлд

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