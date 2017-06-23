Фото дня: Оливия Уайлд с полугодовалой дочкой

Накануне в одном из бродвейских театров прошла премьера постановки по роману Джорджа Оруэлла «1984». Одну из главных ролей в спектакле сыграла Оливия Уайлд, которая отметила выход «1984» очаровательным постом в своем аккаунте в Insagram.

«Вот как мы себя чувствуем с Дейзи по случаю официальной премьеры!» — подписала актриса селфи с собой и младшей дочерью Дейзи, родившейся в октябре прошлого года.