Фото дня: новый выход Анджелины Джоли с отцом и дочерью

Недавно американские СМИ сообщили, что Анджелина Джоли и Брэд Питт приостановили развод — теперь им пророчат воссоединение. Источники, близкие к бывшим супругам, уверены, что именно по этой причине актриса стала выглядеть намного лучше. Анджелина часто появляется на публике с детьми и выглядит невероятно счастливой. Так, на днях ее видели в компании отца Джона Войта и дочери Вивьен — семья прогуливалась по улицам Лос-Анджелеса.

ФОТО legion-media.ru

ФОТО legion-media.ru

Правда, поклонники не смогли не заметить, что 9-летняя Вивьен одета как мальчик. Ранее актриса неоднократно подвергалась осуждению за то, что одевает свою дочь Шайло в бесформенные толстовки и брюки для мальчиков. Анджелина оставалась непреклонна: в одном из интервью она поделилась, что девочке больше нравится короткая стрижка и одежда братьев, к тому же она просит называть ее Джоном, и они с Брэдом не намерены препятствовать этому. Теперь поклонники актрисы переживают, что и Вивьен начнет брать пример с сестры.

ФОТО legion-media.ru

ФОТО legion-media.ru