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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    16 августа 2017

    Фото дня: новый выход Анджелины Джоли с отцом и дочерью

    Джон Войт делает все, чтобы помирить дочь с Брэдом Питтом

    Недавно американские СМИ сообщили, что Анджелина Джоли и Брэд Питт приостановили развод — теперь им пророчат воссоединение. Источники, близкие к бывшим супругам, уверены, что именно по этой причине актриса стала выглядеть намного лучше. Анджелина часто появляется на публике с детьми и выглядит невероятно счастливой. Так, на днях ее видели в компании отца Джона Войта и дочери Вивьен — семья прогуливалась по улицам Лос-Анджелеса.

    Фото дня: новый выход Анджелины Джоли с отцом и дочерью фото [1]ФОТОlegion-media.ru
    Фото дня: новый выход Анджелины Джоли с отцом и дочерью фото [2]ФОТОlegion-media.ru

    Правда, поклонники не смогли не заметить, что 9-летняя Вивьен одета как мальчик. Ранее актриса неоднократно подвергалась осуждению за то, что одевает свою дочь Шайло в бесформенные толстовки и брюки для мальчиков. Анджелина оставалась непреклонна: в одном из интервью она поделилась, что девочке больше нравится короткая стрижка и одежда братьев, к тому же она просит называть ее Джоном, и они с Брэдом не намерены препятствовать этому. Теперь поклонники актрисы переживают, что и Вивьен начнет брать пример с сестры.

    Фото дня: новый выход Анджелины Джоли с отцом и дочерью фото [4]ФОТОlegion-media.ru
    Фото дня: новый выход Анджелины Джоли с отцом и дочерью фото [5]ФОТОlegion-media.ru

    Кстати, инсайдеры также сообщают, что отец актрисы уже около месяца убеждает дочь вернуться к Питту. Возможно, именно поэтому Джоли и приостановила бракоразводный процесс, ведь сейчас она в прекрасных отношениях с Джоном и доверяет ему, как никогда.

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