Фото дня: новогодние каникулы Даши Жуковой и Романа Абрамовича

Хотите узнать как отдыхают миллиардеры? Для этого загляните в Instagram их звездных друзей, которые вместе с хозяевами весело проводят время на частной яхте. Так как ни Даша Жукова, ни тем более Роман Абрамович не делятся с общественностью подробностями своей личной жизни, истину приходится искать в других инстанциях.

Так, среди гостей российского миллиардера в этом году были замечены Карли Клосс, Марк Джейкобс и Пол Маккартни. Последний, к слову, развлекал собравшихся бессмертными хитами группы The Beatles до самого утра. Друзья Романа Абрамовича и Даши Жуковой без тени смущения публиковали у себя в социальных сетях кадры с шумных вечеринок на яхте бизнесмена с видом на берега острова Сент-Барт. Единственным условием было отсутствие на всех фотографиях самого Абрамовича.