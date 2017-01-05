Фото дня: новогодние каникулы Даши Жуковой и Романа Абрамовича

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Супруги вместе с детьми и друзьями проводят праздники на яхте
Хотите узнать как отдыхают миллиардеры? Для этого загляните в Instagram их звездных друзей, которые вместе с хозяевами весело проводят время на частной яхте. Так как ни Даша Жукова, ни тем более Роман Абрамович не делятся с общественностью подробностями своей личной жизни, истину приходится искать в других инстанциях.
Так, среди гостей российского миллиардера в этом году были замечены Карли Клосс, Марк Джейкобс и Пол Маккартни. Последний, к слову, развлекал собравшихся бессмертными хитами группы The Beatles до самого утра. Друзья Романа Абрамовича и Даши Жуковой без тени смущения публиковали у себя в социальных сетях кадры с шумных вечеринок на яхте бизнесмена с видом на берега острова Сент-Барт. Единственным условием было отсутствие на всех фотографиях самого Абрамовича.
Снимки предпринимателя все-таки появились в сети: папарацци удалось сделать несколько фото миллиардера на палубе яхты. Его супруга Даша Жукова, напротив, с удовольствием фотографировалась вместе с гостями. Вместе с ней на многих кадрах можно увидеть и наследников Романа Абрамовича: 7-летнего сына Аарона и 3-летнюю дочь Лею.
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