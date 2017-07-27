Фото дня: Наташа Поли с дочкой в Сен-Тропе

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Супермодель и ее трехлетняя дочь отдыхают на юге Франции
Наташа Поли — одна из тех моделей, которые успешно сочетают статус звезды подиума со званием идеальной мамы. Каждую свободную минуту россиянка проводит вместе со своей трехлетней дочкой Александрой. Сейчас Поли и маленькая Саша отдыхают в Сен-Тропе.
Папарацци сфотографировали Наташу с дочерью во время прогулки по набережной. Длинное розовое платье модели сочеталось по цвету с отделкой наряда ее дочки.
Модель нередко публикует в Instagram фотографии Александры. В комментариях к ним подписчики Наташи Поли постоянно отмечают схожесть матери и дочки, называя Сашу маленькой копией Наташи.