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    27 июля 2017

    Фото дня: Наташа Поли с дочкой в Сен-Тропе

    Супермодель и ее трехлетняя дочь отдыхают на юге Франции

    Наташа Поли — одна из тех моделей, которые успешно сочетают статус звезды подиума со званием идеальной мамы. Каждую свободную минуту россиянка проводит вместе со своей трехлетней дочкой Александрой. Сейчас Поли и маленькая Саша отдыхают в Сен-Тропе.

    Папарацци сфотографировали Наташу с дочерью во время прогулки по набережной. Длинное розовое платье модели сочеталось по цвету с отделкой наряда ее дочки.

    Наташа Поли с дочкойФОТОLegion Media
    Наташа Поли с дочкойФОТОLegion Media

    Модель нередко публикует в Instagram фотографии Александры. В комментариях к ним подписчики Наташи Поли постоянно отмечают схожесть матери и дочки, называя Сашу маленькой копией Наташи.

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