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    17 июля 2017

    Фото дня: Наталья Водянова и Антуан Арно в Сен-Тропе

    Одна из самых красивых звездных пар на шопинге во Франции

    Недавно Наталья Водянова и Антуан Арно отметили шестую годовщину романа. Отпраздновать серьезную дату сразу у пары не получилось из-за участия модели в Неделе высокой моды в Париже. По окончании череды показов влюбленные отправились в Италию, а теперь переместились в Сен-Тропе — папарацци сфотографировали Водянову и Арно во время шопинга.

    У модели и бизнесмена редко получается проводить время вместе. Сильной занятостью Водянова объясняет то, почему они с ее женихом до сих пор не поженились. «Мы давно могли бы расписаться, но Антуан хочет, чтобы все было по-настоящему, чтобы я в белом платье», — рассказывала Наталья.


    Наталья Водянова и Антуан АрноФОТОLegion Media
    Наталья Водянова и Антуан Арно

    Напомним, что в 2014-м Наталья Водянова и Антуан Арно стали родителями мальчика по имени Максим. В 2016 году у них родился второй сын Роман. Также пара вместе воспитывает сыновей модели Лукаса и Виктора и дочь Неву от Джастина Портмана.

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