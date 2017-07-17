Фото дня: Наталья Водянова и Антуан Арно в Сен-Тропе

Недавно Наталья Водянова и Антуан Арно отметили шестую годовщину романа. Отпраздновать серьезную дату сразу у пары не получилось из-за участия модели в Неделе высокой моды в Париже. По окончании череды показов влюбленные отправились в Италию, а теперь переместились в Сен-Тропе — папарацци сфотографировали Водянову и Арно во время шопинга.

У модели и бизнесмена редко получается проводить время вместе. Сильной занятостью Водянова объясняет то, почему они с ее женихом до сих пор не поженились. «Мы давно могли бы расписаться, но Антуан хочет, чтобы все было по-настоящему, чтобы я в белом платье», — рассказывала Наталья.