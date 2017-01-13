Фото дня: Наталья Подольская и Владимир Пресняков с сыном

Все новогодние праздники семья Пресняковых провела в семейном кругу: свидетельство тому — праздничные портреты семьи, которыми Наталья Подольская продолжает делиться в Instagram. Так, накануне певица опубликовала трогательное фото с супругом Владимиром Пресняковым и полуторагодовалым сыном Артемом. Семейная идиллия звездной четы вызвала совершенный восторг у подписчиков Натальи, а сама она призналась, что ради таких красивых фото всем троим пришлось немало потрудиться. «Как проходили съемки для меня? Конечно, непросто! Малыш Тема, малыш Вова и еще я в одном кадре. Малыш Тема ходил и смотрел куда угодно, только не туда, куда надо! Малыш Вова тоже меня не очень слушался. Я была как выжатый лимон... Но когда получаешь потом такие фотографии, которые впоследствии превратятся в красивый фотоальбом и останется память на всю жизнь, понимаешь — это было не зря», — признается Подольская.