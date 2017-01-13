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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

13 января 2017

Фото дня: Наталья Подольская и Владимир Пресняков с сыном

Певица показала подросшего малыша Артема

Все новогодние праздники семья Пресняковых провела в семейном кругу: свидетельство тому — праздничные портреты семьи, которыми Наталья Подольская продолжает делиться в Instagram. Так, накануне певица опубликовала трогательное фото с супругом Владимиром Пресняковым и полуторагодовалым сыном Артемом. Семейная идиллия звездной четы вызвала совершенный восторг у подписчиков Натальи, а сама она призналась, что ради таких красивых фото всем троим пришлось немало потрудиться. «Как проходили съемки для меня? Конечно, непросто! Малыш Тема, малыш Вова и еще я в одном кадре. Малыш Тема ходил и смотрел куда угодно, только не туда, куда надо! Малыш Вова тоже меня не очень слушался. Я была как выжатый лимон... Но когда получаешь потом такие фотографии, которые впоследствии превратятся в красивый фотоальбом и останется память на всю жизнь, понимаешь — это было не зря», — признается Подольская.

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Кэндис Свейнпол опубликовала трогательное фото с сыном

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