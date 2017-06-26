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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

26 июня 2017

Фото дня: Милла Йовович с мужем на кинофестивале в Шанхае

Редкий совместный выход одной из самых крепких пар Голливуда

Актриса Милла Йовович и режиссер Пол Андерсон вместе уже почти 15 лет. Пара оберегает личную жизнь от внимания прессы и достаточно редко выходит в свет, делая исключения только для важных кинособытий. Одним из них стал 20-й кинофестиваль в Шанхае, который Милла и Пол посетили вчера вечером.

На красной дорожке Йовович блистала в сделанном на заказ платье Prada из розового тюля с красным декором. Чтобы сконцентрировать внимание на глубоком декольте, стилисты собрали волосы актрисы в слегка небрежный пучок.

Напомним, что Милла и ее супруг познакомились на съемках первого фильма серии «Обитель зла». Спустя год Пол Андерсон сделал возлюбленной предложение. После небольшого перерыва в отношениях пара воссоединилась и в 2007-м стала родителями девочки Эвы. Летом 2009 года они сыграли свадьбу, а два года назад у них родилась еще одна дочь, Дашиэл.


Милла Йовович и Пол Андерсон
Милла Йовович и Пол Андерсон
Милла Йовович
Милла Йовович

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