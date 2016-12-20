Фото дня: Марго Робби подтвердила – она замужем

Вчера мировые СМИ облетела сенсационная новость — австралийская актриса Марго Робби тайно вышла замуж за своего давнего ухажера, британского сценариста Тома Акерли. По информации издания The Sun, это случилось в минувшие выходные в курортном городе Голд-Кост на родине кинозвезды. По другим данным, австралийского издания The Daily Telegraph, церемония бракосочетания в узком кругу родных и близких пары прошла в местечке Барон-Бэй.

Как бы то ни было, правда здесь одна — Марго и Том действительно поженились без лишней шумихи, VIP-гостей и папарацци. Сегодня счастливая новобрачная негласно подтвердила этот факт, выложив в Instagram фото с красноречивым намеком всем любопытным. Не заметить в кадре обручальное кольцо на безымянном пальце левой руки Марго просто невозможно.