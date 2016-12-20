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Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

20 декабря 2016

Фото дня: Марго Робби подтвердила – она замужем

Звезда «Отряда самоубийц» опубликовала в своем Instagram фотографию, подтверждающую слухи о ее тайной свадьбе

Вчера мировые СМИ облетела сенсационная новость — австралийская актриса Марго Робби тайно вышла замуж за своего давнего ухажера, британского сценариста Тома Акерли. По информации издания The Sun, это случилось в минувшие выходные в курортном городе Голд-Кост на родине кинозвезды. По другим данным, австралийского издания The Daily Telegraph, церемония бракосочетания в узком кругу родных и близких пары прошла в местечке Барон-Бэй.

Как бы то ни было, правда здесь одна — Марго и Том действительно поженились без лишней шумихи, VIP-гостей и папарацци. Сегодня счастливая новобрачная негласно подтвердила этот факт, выложив в Instagram фото с красноречивым намеком всем любопытным. Не заметить в кадре обручальное кольцо на безымянном пальце левой руки Марго просто невозможно.

На самом деле догадаться о планирующейся свадьбе можно было еще на прошлой неделе, когда 26-летняя актриса была замечена в аэропорту в футболке с надписью «Say 'I Do' Down Under». Однако таблоиды были слишком увлечены сочинением истории о романе Марго Робби и Брэда Питта, что упустили из виду реальное событие в жизни знаменитой блондинки.

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