Фото дня: Максим Виторган тренирует Платона в бассейне

Ксения Собчак продолжает публиковать фото сына Платона в своем аккаунте в Instagram. Последним снимком малыша до сегодняшнего дня был пост, где Максим Виторган держал Платона вниз головой. На этот раз Собчак, очевидно, укрепляя характер сына, поместила его в воду — в компании опять же мужа.

«Мой подводный пловец уже вовсю задерживает дыхание и знает слово «ныряем»!», — подписала Ксения выразительный снимок, снятый сквозь толщу воды. Пост традиционно вызвал большой резонанс среди интернет-пользователей, в течение первого часа после публикации собрав более 30 000 лайков и полторы сотни комментариев.

«Класс! Я тоже со своими занималась плаванием с рождения! К году плавали как дельфины», «Крутой кадр!»,«Счастья вашей прекрасной семье! Любуюсь Вами», «Best picture of the year» - откликнулись инстаграммеры. Кстати, двумя днями раньше Максим Виторган также разместил в своем Instagram снимок с Платоном — правда, не «экстремальный», а очень трогательный. «Нежности», — так определил Максим черно-белое и действительно очень нежное фото сына с Ксенией.