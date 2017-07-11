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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    11 июля 2017

    Фото дня: Максим Виторган тренирует Платона в бассейне

    Ксения Собчак поделилась снимком в Instagram

    Ксения Собчак продолжает публиковать фото сына Платона в своем аккаунте в Instagram. Последним снимком малыша до сегодняшнего дня был пост, где Максим Виторган держал Платона вниз головой. На этот раз Собчак, очевидно, укрепляя характер сына, поместила его в воду — в компании опять же мужа.

    «Мой подводный пловец уже вовсю задерживает дыхание и знает слово «ныряем»!», — подписала Ксения выразительный снимок, снятый сквозь толщу воды. Пост традиционно вызвал большой резонанс среди интернет-пользователей, в течение первого часа после публикации собрав более 30 000 лайков и полторы сотни комментариев.

    «Класс! Я тоже со своими занималась плаванием с рождения! К году плавали как дельфины», «Крутой кадр!»,«Счастья вашей прекрасной семье! Любуюсь Вами», «Best picture of the year» - откликнулись инстаграммеры. Кстати, двумя днями раньше Максим Виторган также разместил в своем Instagram снимок с Платоном — правда, не «экстремальный», а очень трогательный. «Нежности», — так определил Максим черно-белое и действительно очень нежное фото сына с Ксенией.

    Напомним, что сын звездной четы родился в подмосковном госпитале «Лапино» 18 ноября. Долгое время пара скрывала имя мальчика от публики, но в итоге первым имя сына рассекретил Максим Виторган, опубликовав в Instagram снимок рождественской игрушки с надписью «Платон». Что до Ксении, то она после родов вернулась в строй в рекордные сроки и теперь снова делится с подписчиками фотографиями подтянутой фигуры.

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