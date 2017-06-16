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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

16 июня 2017

Фото дня: Леонардо ДиКаприо, Тоби Магуайр и Орландо Блум в Нью-Йорке

Три завидных голливудских холостяка на прогулке по Манхэттену

Тоби Магуайр и Орландо Блум входят в число лучших друзей Леонардо ДиКаприо. В среду днем папарацци сфотографировали актеров, когда те гуляли по району Манхэттена Ист-Вилладж.

Интересно, что все трое друзей сейчас снова находятся в статусе холостяков: в мае Леонардо ДиКаприо разошелся с моделью Ниной Агдал, Орландо Блум весной расстался с певицей Кэти Перри, а Тоби Магуайр в конце 2016 года развелся с дизайнером ювелирных украшений Дженнифер Мейер.

Напомним, что Леонардо ДиКаприо и Тоби Магуайр дружат уже около 30 лет. За это время они успели сняться вместе в четырех лентах: сериале «Розанна», драме «Кафе «Донс Плам», а также в картинах «Жизнь этого парня» и «Великий Гэтсби». С Блумом у ДиКаприо совместных работ пока нет: актеры общаются совсем недавно.

Леонардо ДиКаприо, Тоби Магуайр и Орландо Блум

Леонардо ДиКаприо, Тоби Магуайр и Орландо Блум

ФОТОLegion Media
Леонардо ДиКаприо, Тоби Магуайр и Орландо Блум

Леонардо ДиКаприо, Тоби Магуайр и Орландо Блум

ФОТОLegion Media
Леонардо ДиКаприо и Тоби Магуайр

Леонардо ДиКаприо и Тоби Магуайр

ФОТОLegion Media
Леонардо ДиКаприо, Тоби Магуайр и Орландо Блум

Леонардо ДиКаприо, Тоби Магуайр и Орландо Блум

ФОТОLegion Media

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