Фото дня: Леонардо ДиКаприо, Тоби Магуайр и Орландо Блум в Нью-Йорке

Тоби Магуайр и Орландо Блум входят в число лучших друзей Леонардо ДиКаприо. В среду днем папарацци сфотографировали актеров, когда те гуляли по району Манхэттена Ист-Вилладж.

Интересно, что все трое друзей сейчас снова находятся в статусе холостяков: в мае Леонардо ДиКаприо разошелся с моделью Ниной Агдал, Орландо Блум весной расстался с певицей Кэти Перри, а Тоби Магуайр в конце 2016 года развелся с дизайнером ювелирных украшений Дженнифер Мейер.

Напомним, что Леонардо ДиКаприо и Тоби Магуайр дружат уже около 30 лет. За это время они успели сняться вместе в четырех лентах: сериале «Розанна», драме «Кафе «Донс Плам», а также в картинах «Жизнь этого парня» и «Великий Гэтсби». С Блумом у ДиКаприо совместных работ пока нет: актеры общаются совсем недавно.