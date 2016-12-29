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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

29 декабря 2016

Фото дня: Лео и дети

Раз в году, под Рождество, даже самый закоренелый холостяк Голливуда начинает тосковать по семейному теплу

Как оскароносный актер Леонардо Ди Каприо, который в свои 42 года никогда не был женат и даже не спешит связывать себя узами брака, попал в центр этого трогательного семейного кадра? Незадолго до праздника Леонардо исполнил свой фирменный номер, отправившись развлекаться в компании прекрасной незнакомки. При этом модели Нины Агдал, с которой он встречался последние полгода, поблизости не было. Похоже, что их роман окончен.  

Папарацци уже начали свою охоту за актером и его новой пассией — моделью, как водится, — однако Лео, вместо того чтобы лететь на романтические каникулы, исчез из поля видимости назойливых фотографов. И тут в соцсетях жены его друга Дэша Майока всплывает это фото актера с двумя улыбающимися детьми на руках.

Лео и дети

Выяснилось, что Ди Каприо сбежал праздновать Рождество в дом друга и его семьи. С Дэшем они подружились еще в 1996 году на съемках фильма «Ромео + Джульетта» и с тех пор не теряют связь. После праздничного ужина и было сделано фото со знаменитым гостем, под которым жена Майока от лица своих детей написала: «Благодарим тебя, дядя Лео, за то, что провел этот день с нами. Спасибо за сердечное тепло, которым ты поделился с нами. Это было волшебное Рождество. Мы тебя любим».  

Нам кажется или нет, что дети Лео к лицу?

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