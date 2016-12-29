Фото дня: Лео и дети

Как оскароносный актер Леонардо Ди Каприо, который в свои 42 года никогда не был женат и даже не спешит связывать себя узами брака, попал в центр этого трогательного семейного кадра? Незадолго до праздника Леонардо исполнил свой фирменный номер, отправившись развлекаться в компании прекрасной незнакомки. При этом модели Нины Агдал, с которой он встречался последние полгода, поблизости не было. Похоже, что их роман окончен.

Папарацци уже начали свою охоту за актером и его новой пассией — моделью, как водится, — однако Лео, вместо того чтобы лететь на романтические каникулы, исчез из поля видимости назойливых фотографов. И тут в соцсетях жены его друга Дэша Майока всплывает это фото актера с двумя улыбающимися детьми на руках.