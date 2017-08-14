Крисси Тейген и Джон Ледженд —одна из самых ярких и красивых пар западного шоу-бизнеса. Супруги с завидной регулярностью выходят в свет вместе, демонстрируя неизменную семейную идиллию. Так, на прошедшем в минувшие выходные фестивале Beautycon в Лос-Анджелесе звездная пара блистала перед фотографами в одной цветовой гамме. Для мероприятия, посвященному новинкам в бьюти-индустрии, Крисси выбрала широкие брюки приглушенного темно-оливкового цвета в комплекте с черной блузкой с открытыми плечами. Для поддержания модного тандема Джон появился возле пресс-вола в черной рубашке-поло и классических брюках.

Особого внимания заслуживал макияж модели: для самого масштабного фестиваля в сфере бьюти Крисси выбрала и искусно продемонстрировала на себе самые яркие тенденции последних сезонов. Сияющая, словно подсвеченная изнутри кожа с легким дрейпингом при помощи нежно-персиковых румян, идеально очерченные брови, но при этом с сохранением их естественной формы, «обнаженные глаза», за исключением пары взмахов удлиняющей туши, и сексуальные темно-винные губы. Окрашивание Тейген также можно без тени смущения назвать эталонным: старый добрый шатуш с добавлением солнечных бликов, в частности возле лица, для придания всему образу еще большей свежести.