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    Звезды

    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    14 августа 2017

    Крисси Тейген и Джон Ледженд на фестивале в Лос-Анджелесе

    Модель и ее супруг посетили ежегодное мероприятие Beautycon

    Крисси Тейген и Джон Ледженд —одна из самых ярких и красивых пар западного шоу-бизнеса. Супруги с завидной регулярностью выходят в свет вместе, демонстрируя неизменную семейную идиллию. Так, на прошедшем в минувшие выходные фестивале Beautycon в Лос-Анджелесе звездная пара блистала перед фотографами в одной цветовой гамме. Для мероприятия, посвященному новинкам в бьюти-индустрии, Крисси выбрала широкие брюки приглушенного темно-оливкового цвета в комплекте с черной блузкой с открытыми плечами. Для поддержания модного тандема Джон появился возле пресс-вола в черной рубашке-поло и классических брюках.

    Фото дня: Крисси Тейген и Джон Ледженд в Лос-Анджелесе фото [1]
    Фото дня: Крисси Тейген и Джон Ледженд в Лос-Анджелесе фото [2]

    Особого внимания заслуживал макияж модели: для самого масштабного фестиваля в сфере бьюти Крисси выбрала и искусно продемонстрировала на себе самые яркие тенденции последних сезонов. Сияющая, словно подсвеченная изнутри кожа с легким дрейпингом при помощи нежно-персиковых румян, идеально очерченные брови, но при этом с сохранением их естественной формы, «обнаженные глаза», за исключением пары взмахов удлиняющей туши, и сексуальные темно-винные губы. Окрашивание Тейген также можно без тени смущения назвать эталонным: старый добрый шатуш с добавлением солнечных бликов, в частности возле лица, для придания всему образу еще большей свежести.

    Фото дня: Крисси Тейген и Джон Ледженд в Лос-Анджелесе фото [3]
    Фото дня: Крисси Тейген и Джон Ледженд в Лос-Анджелесе фото [4]

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