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    18 августа 2017

    Фото дня: Кортни Кардашьян на отдыхе с молодым бойфрендом

    Звезда реалити проводит каникулы с возлюбленным в Египте

    Необычное направление для своего отдыха выбрала Кортни Кардашьян: вместо горячо любимого всем реалити-семейством побережья Мексики, 38-летняя сестра Ким Кардашьян отправилась в жаркий Египет. Компанию ей составили 23-летний бойфренд Юнес Бенджима, а также близкий друг Саймон Хак со своей девушкой.

    Примечательно, что у себя в Instagram Кортни выложила всего лишь один снимок со своим новым молодым человеком, который младше ее на добрых пятнадцать лет. На фото они запечатлены верхом на верблюде, таким образом подтвердив, что, несмотря на все домыслы, в их отношениях с Бенджимой царит полная идиллия.

    Разумеется, не обошлось и без традиционных на отпуске для всех сестер Кардашьян снимков в бикини: Кортни позировала в сексуальном черном купальнике и на борту яхты, и прямо посреди пустыни.

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