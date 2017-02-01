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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

01 февраля 2017

Фото дня: Ким Кардашьян в Коста-Рике

Звезда устроила «горячую» фотосессию у водопада

Ким Кардашьян продолжает свои семейные каникулы в Коста-Рике. В минувший уикенд звездное семейство Кардашьян-Дженнер отправилось на отдых почти в полном составе: компанию семье не составили лишь Канье Уэст и Кендалл Дженнер, сделавшие выбор в пользу работы. Впрочем, супруге рэпера удается совмещать приятное с полезным: даже на отдыхе Ким Кардашьян успевает снимать сюжеты для своего реалити Keeping Up with the Kardashians. Так, накануне it-girl отправилась с ассистентом и съемочной группой к водопаду неподалеку от своего особняка, чтобы сделать несколько кадров в купальнике под струями воды. На поверку вода оказалась довольно холодной и осуществить задуманное Ким не удалось. Зато подоспевшие вовремя папарацци успели сделать «горячий» кадр.

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян

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