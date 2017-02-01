Фото дня: Ким Кардашьян в Коста-Рике

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Звезда устроила «горячую» фотосессию у водопада
Ким Кардашьян продолжает свои семейные каникулы в Коста-Рике. В минувший уикенд звездное семейство Кардашьян-Дженнер отправилось на отдых почти в полном составе: компанию семье не составили лишь Канье Уэст и Кендалл Дженнер, сделавшие выбор в пользу работы. Впрочем, супруге рэпера удается совмещать приятное с полезным: даже на отдыхе Ким Кардашьян успевает снимать сюжеты для своего реалити Keeping Up with the Kardashians. Так, накануне it-girl отправилась с ассистентом и съемочной группой к водопаду неподалеку от своего особняка, чтобы сделать несколько кадров в купальнике под струями воды. На поверку вода оказалась довольно холодной и осуществить задуманное Ким не удалось. Зато подоспевшие вовремя папарацци успели сделать «горячий» кадр.
Ким Кардашьян
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