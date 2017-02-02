Фото дня: Ким Кардашьян с детьми в Нью-Йорке

Семейные каникулы Ким Кардашьян в Коста-Рике подошли к концу: вчера супругу Канье Уэста засняли на прогулке с детьми по Нью-Йорку. Звезда реалити окончательно вернулась в строй после истории с нападением в Париже и больше не скрывается от папарацци. Накануне it-girl появилась на публике с подросшими малышами Норт и Сэйнтом, которые составили маме компанию на обеде в одном из ресторанов. Оба давно привыкли ко вспышкам камер, так что и в этот раз ничуть не стушевались, а 3-летняя Норт даже демонстрировала с мамой аутфит в стиле family look — Ким Кардашьян одела дочку, как и себя, во все черное.