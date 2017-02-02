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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

02 февраля 2017

Фото дня: Ким Кардашьян с детьми в Нью-Йорке

Впервые за долгое время звезда реалити показала подросших дочь и сына

Семейные каникулы Ким Кардашьян в Коста-Рике подошли к концу: вчера супругу Канье Уэста засняли на прогулке с детьми по Нью-Йорку. Звезда реалити окончательно вернулась в строй после истории с нападением в Париже и больше не скрывается от папарацци. Накануне it-girl появилась на публике с подросшими малышами Норт и Сэйнтом, которые составили маме компанию на обеде в одном из ресторанов. Оба давно привыкли ко вспышкам камер, так что и в этот раз ничуть не стушевались, а 3-летняя Норт даже демонстрировала с мамой аутфит в стиле family look — Ким Кардашьян одела дочку, как и себя, во все черное.

Ким Кардашьян с детьми

Ким Кардашьян с детьми

Ким Кардашьян с детьми
Ким Кардашьян с детьми
Ким Кардашьян с детьми
Ким Кардашьян с детьми
Ким КардашьянФОТОGetty Images

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Фото дня: Ким Кардашьян в Коста-Рике

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