Фото дня: Кейт Миддлтон и принц Уильям на рождественской службе с детьми

Жители графства Беркшир, собравшиеся у церкви в Баклбери, что неподалеку от особняка Миддлтонов, наблюдали вчера премилую картину: герцог и герцогиня Кембриджские впервые отправились на традиционную рождественскую службу в сопровождении детей. Трехлетний принц Георг и его полуторагодовалая сестра Шарлотта давно привыкли к вниманию публики, поэтому без смущения угощались сладостями, пока родители принимали поздравления с Рождеством.

Кстати, не только малыши составили компанию Кейт Миддлтон и принцу Уильяму — на праздничной службе также появились принц Гарри, принц Чарльз и принцесса Камилла, а также Пиппа Миддлтон с женихом Джеймсом Мэттьюсом. К слову, последние уже определились с местом и датой венчания — свадьба младшей Миддлтон состоится ‪20 мая‬ в этой самой церкви Святого Марка.