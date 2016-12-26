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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

26 декабря 2016

Фото дня: Кейт Миддлтон и принц Уильям на рождественской службе с детьми

Члены королевской семьи посетили церковь Святого Марка в графстве Беркшир

Жители графства Беркшир, собравшиеся у церкви в Баклбери, что неподалеку от особняка Миддлтонов, наблюдали вчера премилую картину: герцог и герцогиня Кембриджские впервые отправились на традиционную рождественскую службу в сопровождении детей. Трехлетний принц Георг и его полуторагодовалая сестра Шарлотта давно привыкли к вниманию публики, поэтому без смущения угощались сладостями, пока родители принимали поздравления с Рождеством.

Кстати, не только малыши составили компанию Кейт Миддлтон и принцу Уильяму — на праздничной службе также появились принц Гарри, принц Чарльз и принцесса Камилла, а также Пиппа Миддлтон с женихом Джеймсом Мэттьюсом. К слову, последние уже определились с местом и датой венчания — свадьба младшей Миддлтон состоится ‪20 мая‬ в этой самой церкви Святого Марка.

Герцог и герцогиня Кембриджские с детьми

Герцог и герцогиня Кембриджские с детьми

Герцогиня Кэтрин с дочерью

Герцогиня Кэтрин с дочерью

Принц Уильям с сыном

Принц Уильям с сыном

Принц Георг

Принц Георг

Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта

Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта

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