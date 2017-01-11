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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

11 января 2017

Фото дня: Канье Уэст с сыном Сейнтом

Ким Кардашьян опубликовала новые семейные фото

С момента возвращения Ким Кадашьян в Instagram на смену селфи и бэкстейджам со съемок в ее профиле пришли снимки закадровой семейной жизни с супругом и детьми. Так, накануне звезда опубликовала очередную серию фото, на одном из которых запечатлела любимых мужчин в домашней обстановке. «Мои мальчики», — подписала Ким снимок с Канье Уэстом и годовалым малышом Сейнтом. Также «королева селфи» поделилась с фанатами кадром, где 13-месячный Сейнт играет со старшей сестрой Норт, и шутливым снимком с супругом.

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