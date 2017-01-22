Фото дня: Иванка Трамп с мужем на инаугурационном балу Liberty

В свете главной новости этой недели – инаугурации Дональда Трампа – все внимание прессы приковано к семье нового президента США. В фокусе оказались не только новый глава государства и первая леди, но и другие члены семьи. Так, настоящий восторг в прессе вызвала другая пара –Иванка Трамп с мужем Джаредом Кушнером. Супруги присоединились к танцу Дональда и Мелании на инаугурационном балу Liberty под песню Фрэнка Синатры My Way.

Подчеркнув семейные связи, все женщины клана Трамп выбрали для череды инаугурационных балов наряды пастельных оттенков. Иванка отдала предпочтение кремовому платью Carolina Herrera, расшитому серебряными кристаллами.