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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

22 января 2017

Фото дня: Иванка Трамп с мужем на инаугурационном балу Liberty

Пара присоединилась к танцу президента и первой леди

В свете главной новости этой недели – инаугурации Дональда Трампа – все внимание прессы приковано к семье нового президента США. В фокусе оказались не только новый глава государства и первая леди, но и другие члены семьи. Так, настоящий восторг в прессе вызвала другая пара –Иванка Трамп с мужем Джаредом Кушнером. Супруги присоединились к танцу Дональда и Мелании на инаугурационном балу Liberty под песню Фрэнка Синатры My Way.

Подчеркнув семейные связи, все женщины клана Трамп выбрали для череды инаугурационных балов наряды пастельных оттенков. Иванка отдала предпочтение кремовому платью Carolina Herrera, расшитому серебряными кристаллами.

Иванка Трамп с мужем на инаугурационном балу Liberty

К слову, повышенное внимание к Иванке продиктовано не только безупречно подобранным вечерним образом, но и новым назначением ее супруга – Кушнер займет пост старшего советника президента и будет заниматься торговыми сделками и вопросами Ближнего Востока. Сама девушка, недавно оставившая пост вице-президента семейной корпорации Trump Organization, станет личным помощником отца.

Иванка Трамп с мужем на инаугурационном балу Liberty
Иванка Трамп с мужем на инаугурационном балу Liberty
Иванка Трамп с мужем на инаугурационном балу LibertyФОТОgettyimages

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