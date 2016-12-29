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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

29 декабря 2016

Фото дня: Ева Лонгория опубликовала откровенное фото из отпуска

Звезда «Отчаянных домохозяек» продолжает делиться пляжными фото

В сезон праздников Ева Лонгория устроила себе полноценные пляжные каникулы, о ходе которых актриса исправно отчитывается перед поклонниками в своем Instagram. Объявив о старте отпуска откровенным фото в бикини, звезда «Отчаянных домохозяек» то и дело радует фанатов новыми снимками, демонстрирующими ее подтянутую фигуру. Судя по снимкам, 41-летняя знаменитость отлично проводит время, отдыхая на яхте, на пляже и у бассейна. Поклонники Лонгории с восторгом отзываются о жизнерадостных постах актрисы, отмечая, что она сильно похудела и находится в прекрасной форме.

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