Фото дня: Ева Лонгория опубликовала откровенное фото из отпуска

В сезон праздников Ева Лонгория устроила себе полноценные пляжные каникулы, о ходе которых актриса исправно отчитывается перед поклонниками в своем Instagram. Объявив о старте отпуска откровенным фото в бикини, звезда «Отчаянных домохозяек» то и дело радует фанатов новыми снимками, демонстрирующими ее подтянутую фигуру. Судя по снимкам, 41-летняя знаменитость отлично проводит время, отдыхая на яхте, на пляже и у бассейна. Поклонники Лонгории с восторгом отзываются о жизнерадостных постах актрисы, отмечая, что она сильно похудела и находится в прекрасной форме.