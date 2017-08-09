Фото дня: Джордж и Амаль Клуни на озере Комо

Два месяца назад Джордж и Амаль Клуни впервые стали родителями: у супругов родились близнецы Элла и Александр. После появления малышей на свет Джордж и Амаль стали куда реже появляться на публике. На днях новоиспеченные родители сходили на романтическое свидание в ресторан Gatto Nero на озере Комо, где у пары есть особняк, в который они приехали почти сразу после рождения детей.

По мнению поклонников четы Клуни, на последних фото папарацци Джордж выглядит уставшим, а вот его супруга, напротив, очень свежо. Для ужина с мужем Амаль выбрала комбинезон Elisabetta Franchi в вертикальную полоску, который подчеркнул фигуру миссис Клуни: 39-летнему адвокату по правам человека уже удалось практически вернуться в форму.

Напомним, что Джордж и Амаль поженились в 2014 году в Венеции. Ранее ни у кого из них детей не было.