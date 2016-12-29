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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

29 декабря 2016

Фото дня: Дженнифер Лопес с детьми в Беверли-Хиллз

Певица была замечена в Западном Голливуде с близнецами, но без Дрейка

Пока весь мир смакует подробности романа 47-летней Дженнифер Лопес и 30-летнего Дрейка, сама певица не спешит появляться на публике с новым возлюбленным. Спустя сутки после того, как в Instagram Джей Ло появилось первое совместное фото новоиспеченной пары, знаменитость была замечена в Западном Голливуде вместе с детьми, близнецами Эммой и Максом. Дрейка вместе с ними не было.

Фото дня: Дженнифер Лопес с детьми в Беверли-Хиллз

Как сообщают инсайдеры, Дженнифер уже познакомила нового возлюбленного с детьми: последние недели Дрейк — частый гость в доме певицы. Тем не менее сама Лопес не хочет торопить события, поэтому пока не допускает сильного сближения Эммы и Макса с новым бойфрендом. Возможно, именно поэтому звезда решила провести ужин с детьми в компании близких друзей, а не музыканта.

Дело в том, что предыдущий бойфренд Джей Ло, 29-летний Каспер Смарт, был очень близок с близнецами. «Эмма и Макс были очень привязаны к Касперу. Их расставание с Джен стало для малышей настоящим ударом», — рассказывает близкий к семье источник. После разрыва со Смартом певица приняла решение прекратить любое общение детей с экс-возлюбленным. Именно поэтому пока Дженнифер не спешит вводить Дрейка в свою семью: в первую очередь она заботится об эмоциональном комфорте Эммы и Макса, которые на данный момент не готовы впустить в свою жизнь очередного мужчину.

Дженнифер Лопес и Каспер Смарт

Дженнифер Лопес и Каспер Смарт

Каспер Смарт и Эмма

Каспер Смарт и Эмма

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