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    14 августа 2017

    Фото дня: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес в Ист-Хэмптоне

    Одна их самых красивых звездных пар на вечеринке Apollo in the Hamptons

    Роман Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса длится уже почти полгода, но отношения певицы и бейсболиста остались такими же, как были в самом начале. Влюбленные практически все время проводят вдвоем: ходят на вечеринки, свидания и даже тренируются вместе. Вечером в воскресенье Джей Ло и Алекс посетили вечеринку Apollo in the Hamptons, где вновь подтвердили свой статус одной из самых красивых пар западного шоу-бизнеса.

    48-летняя Лопес подчеркнула свою спортивную фигуру коротким комбинезоном и серебристыми босоножками. Образ Родригеса гармонично сочетался с нарядом его возлюбленной — белые брюки и рубашку дополнил синий пиджак.

    Фото дня: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес в Ист-Хэмптоне фото [1]
    Фото дня: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес в Ист-Хэмптоне фото [4]
    Фото дня: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес в Ист-Хэмптоне фото [5]ФОТОGetty Images
    Фото дня: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес в Ист-Хэмптоне фото [2]

    Напомним, что Дженнифер и Алекс начали встречаться в марте. До Родригеса у певицыбыл короткий роман с рэпером Дрейком, а также почти четыре года она была вместе с танцором Каспером Смартом.

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