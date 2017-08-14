Фото дня: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес в Ист-Хэмптоне

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Одна их самых красивых звездных пар на вечеринке Apollo in the Hamptons
Роман Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса длится уже почти полгода, но отношения певицы и бейсболиста остались такими же, как были в самом начале. Влюбленные практически все время проводят вдвоем: ходят на вечеринки, свидания и даже тренируются вместе. Вечером в воскресенье Джей Ло и Алекс посетили вечеринку Apollo in the Hamptons, где вновь подтвердили свой статус одной из самых красивых пар западного шоу-бизнеса.
48-летняя Лопес подчеркнула свою спортивную фигуру коротким комбинезоном и серебристыми босоножками. Образ Родригеса гармонично сочетался с нарядом его возлюбленной — белые брюки и рубашку дополнил синий пиджак.
Напомним, что Дженнифер и Алекс начали встречаться в марте. До Родригеса у певицыбыл короткий роман с рэпером Дрейком, а также почти четыре года она была вместе с танцором Каспером Смартом.