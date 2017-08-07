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    07 августа 2017

    Фото дня: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес на свадьбе друзей

    Влюбленные в очередной раз подтвердили статус самой красивой пары Голливуда

    Он — звезда американского футбола, а она — красавица-певица, которая по праву носит звание одной из самых сексуальных женщин современности. Такой дуэт априори обречен на успех. Речь, разумеется, о Дженнифер Лопес и Алексе Родригесе, за отношениями которых, затаив дыхание, следит весь мир. Очередной совместный выход пары на свадьбе близких друзей стал очередным доказательством того, что на сегодняшний день они действительно являются самой яркой и красивой парой западного шоу-бизнеса.

    Фото дня: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес на свадьбе друзей
    Фото дня: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес на свадьбе друзей

    Для торжественной церемонии Джей Ло выбрала роскошное струящееся платье насыщенного изумрудного оттенка с сексуальным декольте, высоким воротом и шнуровкой на спине. Элегантный наряд 48-летняя певица дополнила золотыми босоножками на платформе и миниатюрным клатчем в тон. Из аксессуаров знаменитость предпочла крупные браслеты и серьги-кольца. В макияже Дженнифер основной акцент, как и всегда, был сделан на подсвеченную хайлайтером кожу, а также на глаза при помощи дымчатых смоки.

    По части элегантности ничуть не уступал своей спутнице и 42-летний Алекс Родригес. Классический черный костюм с белоснежной рубашкой и бабочкой смотрелся на подкачанном теле спортсмена не менее эффектно, чем облегающая бейсбольная форма «Ньй-Йорк Янкиз». Алекс ни на секунду не выпускал из рук ладонь своей возлюбленной, пока они выходили из лимузина, атакованные толпами фотографов.

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