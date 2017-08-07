Фото дня: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес на свадьбе друзей

Он — звезда американского футбола, а она — красавица-певица, которая по праву носит звание одной из самых сексуальных женщин современности. Такой дуэт априори обречен на успех. Речь, разумеется, о Дженнифер Лопес и Алексе Родригесе, за отношениями которых, затаив дыхание, следит весь мир. Очередной совместный выход пары на свадьбе близких друзей стал очередным доказательством того, что на сегодняшний день они действительно являются самой яркой и красивой парой западного шоу-бизнеса.

Для торжественной церемонии Джей Ло выбрала роскошное струящееся платье насыщенного изумрудного оттенка с сексуальным декольте, высоким воротом и шнуровкой на спине. Элегантный наряд 48-летняя певица дополнила золотыми босоножками на платформе и миниатюрным клатчем в тон. Из аксессуаров знаменитость предпочла крупные браслеты и серьги-кольца. В макияже Дженнифер основной акцент, как и всегда, был сделан на подсвеченную хайлайтером кожу, а также на глаза при помощи дымчатых смоки.