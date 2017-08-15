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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    15 августа 2017

    Фото дня: Джастин Тимберлейк и Джессика Бил на прогулке с сыном

    Новый семейный выход одной из самых красивых пар Голливуда

    В последнее время Джастин Тимберлейк и Джессика Бил все чаще появляются на улицах Нью-Йорка вместе с сыном. И если раньше супруги старались не афишировать личную жизнь, то теперь, когда 2-летний Сайлас Рендалл подрос, они не прячутся от фотокамер.

    Фото дня: Джастин Тимберлейк и Джессика Бил на прогулке с сыном фото [1]ФОТОsplash news/getty images

    Так, вчера их заметили по пути домой с шопинга — семья выглядела прекрасно. Джессика выбрала для прогулки светлые брюки и рубашку, завязанную на талии, дополнив повседневный образ рюкзаком и легкими босоножками. Джастин был в спортивных брюках и футболке, а маленький Сайлас — в темных шортах и светлой футболке. Родители играли с сыном, фотографировались с ним и не забывали уделять внимание друг другу.

    Фото дня: Джастин Тимберлейк и Джессика Бил на прогулке с сыном фото [3]
    Фото дня: Джастин Тимберлейк и Джессика Бил на прогулке с сыном фото [2]

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