Фото дня: Джастин Тимберлейк и Джессика Бил на прогулке с сыном

В последнее время Джастин Тимберлейк и Джессика Бил все чаще появляются на улицах Нью-Йорка вместе с сыном. И если раньше супруги старались не афишировать личную жизнь, то теперь, когда 2-летний Сайлас Рендалл подрос, они не прячутся от фотокамер.

Так, вчера их заметили по пути домой с шопинга — семья выглядела прекрасно. Джессика выбрала для прогулки светлые брюки и рубашку, завязанную на талии, дополнив повседневный образ рюкзаком и легкими босоножками. Джастин был в спортивных брюках и футболке, а маленький Сайлас — в темных шортах и светлой футболке. Родители играли с сыном, фотографировались с ним и не забывали уделять внимание друг другу.