Фото дня: Джанет Джексон на прогулке с сыном

Неделю назад Джанет Джексон впервые после рождения сына и объявления о разводе с мужем Виссамом аль-Мана вернулась из Лондона в Америку. Сейчас 51-летняя певица находится в Лос-Анджелесе, где готовится к новому турне по северным штатам, которое стартует всего через полтора месяца. Все свободное время Джанет посвящает 6-месячному Иссе, вместе с которым ее то и дело фотографируют во время прогулок на улицах Лос-Анджелеса.

Поклонники не устают восхищаться, как быстро младшей сестре Майкла Джексона удалось вернуться в форму. За время беременности знаменитость набрала около 45 килограммов лишнего веса, изменившись до неузнаваемости. В преддверии гастрольного тура Джанет в максимально короткие сроки постаралась вернуться в дородовую форму. Впрочем, черной одежды силуэта oversize в ее гардеробе от этого не уменьшилось.

Джанет Джексон, апрель 2017

Джанет Джексон, июль 2017

Напомним, что для вступления в брак с одним из богатейших людей Катара Виссамом аль-Мана Джанет сменила веру и перебралась из Америки в Великобританию. Тайная свадьба состоялась в 2012 году, а в мае прошлого года западные СМИ сообщили о беременности 51-летней певицы. Однако сразу же после появления на свет долгожданного наследника стало известно о расставании супругов. По словам инсайдеров, бракоразводный процесс в самом разгаре, однако Джанет и Виссам по-прежнему поддерживают дружеские отношения.