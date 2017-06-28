Фото дня: Дэвид и Виктория Бекхэм на презентации фотокниги сына

Около двух недель назад в СМИ появилась информация, что Дэвид и Виктория Бекхэм уже давно живут раздельно и у экс-футболиста есть новая возлюбленная. По словам инсайдеров, Бекхэмы лишь изображают видимость счастливого брака. Вчера Дэвид и Виктория попытались опровергнуть сообщения прессы, вместе появившись на презентации фотокниги своего старшего сына Бруклина.

Книгу What I See юный фотограф представил в лондонском Christie's. Поддержать сына пришли не только его родители, но и младшие братья Ромео и Круз, а также подруга Бекхэмов Лив Тайлер. Дома осталась лишь 5-летняя Харпер Бекхэм, которая еще мала для светских мероприятий.

Напомним, что Дэвид и Виктория Бекхэм женаты уже 18 лет. Их свадьба состоялась в 1999 году в ирландском замке Латтрелстоун.