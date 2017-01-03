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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

03 января 2017

Фото дня: Даутцен Крез проводит семейные каникулы в Майами

Трогательные кадры семейной идиллии топ-модели

«Еще один год позади, многое произошло за это время! 2016-й был полон испытаний и великих потерь легендарных людей, а также невинных жертв терактов! Надеюсь, 2017-й принесет много любви и мира! Это мое самое большое желание... Каждое утро я просыпаюсь со словами благодарности за свое здоровье, счастье и семью», - оставив пожелание для поклонников в соцсети, Даутцен Крез с семьей отправилась по традиции встречать Новый год в теплые края. Так, начало праздников топ-модель с супругом и детьми провела в Канкуне, а после все четверо переместились с мексиканского побережья в Майами, где к звездной семье присоединилась подруга и коллега модели Джоан Смоллс. Охочие до горячих кадров папарацци были вознаграждены за упорство: на пляже Саннери Джеймс и Даутцен Крез не скрывали от окружающих нежные чувства друг к другу и всячески демонстрировали семейную идиллию.

Саннери Джеймс и Даутцен Крез

Саннери Джеймс и Даутцен Крез

Даутцен Крез

Даутцен Крез

Даутцен Крез с сыном Филленом

Даутцен Крез с сыном Филленом

Даутцен Крез с дочерью Милленой

Даутцен Крез с дочерью Милленой

Даутцен Крез с супругом

Даутцен Крез с супругом

Даутцен Крез

Даутцен Крез

Саннери Джеймс и Даутцен Крез с сыном

Саннери Джеймс и Даутцен Крез с сыном

Саннери Джеймс и Даутцен Крез с сыном

Саннери Джеймс и Даутцен Крез с сыном

Даутцен Крез с сыном Филленом

Даутцен Крез с сыном Филленом

Даутцен Крез с дочерью Милленой

Даутцен Крез с дочерью Милленой

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