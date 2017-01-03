Фото дня: Даутцен Крез проводит семейные каникулы в Майами

«Еще один год позади, многое произошло за это время! 2016-й был полон испытаний и великих потерь легендарных людей, а также невинных жертв терактов! Надеюсь, 2017-й принесет много любви и мира! Это мое самое большое желание... Каждое утро я просыпаюсь со словами благодарности за свое здоровье, счастье и семью», - оставив пожелание для поклонников в соцсети, Даутцен Крез с семьей отправилась по традиции встречать Новый год в теплые края. Так, начало праздников топ-модель с супругом и детьми провела в Канкуне, а после все четверо переместились с мексиканского побережья в Майами, где к звездной семье присоединилась подруга и коллега модели Джоан Смоллс. Охочие до горячих кадров папарацци были вознаграждены за упорство: на пляже Саннери Джеймс и Даутцен Крез не скрывали от окружающих нежные чувства друг к другу и всячески демонстрировали семейную идиллию.