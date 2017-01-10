Фото дня: что связывает Пенелопу Крус и Сальму Хайек?

Сегодня знаменитая испанка Пенелопа Крус опубликовала в своем Instagram селфи с не менее знаменитой мексиканкой Сальмой Хайек. В далеком 2006 году они вместе снимались в фильме «Бандитки» и с тех пор их связывает не по-женски крепкая дружба.

Пенелопа в одном из интервью рассказала, что они познакомились на ее первых пробах в Голливуде. Сальма показала ей Лос-Анджелес и помогла адаптироваться к жизни в чужой стране. В то время они обе были без детей и много времени проводили вместе: после съемок гуляли, тусовались на вечеринках и даже спали в одной кровати. «Мы как родные сестры, и у нас очень похожее чувство юмора», — говорит испанка.

Сейчас 42-летняя Пенелопа Крус живет на два дома: в Лос-Анджелесе и Мадриде. Вместе с мужем, востребованным в Голливуде испанским актером Хавьером Бардемом, она растит двоих детей — сына Леонардо и дочь Луну.

50-летняя Сальма Хайек живет в Лондоне со своим мужем Франсуа-Анри Пино, одним из самых богатых мужчин мира. Супруги вместе растят дочь Валентину. Несмотря на то, что жизнь раскидала лучших подруг по разным странам, они продолжают близко общаться и встречаются при каждом удобном случае.