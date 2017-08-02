Фото дня: Брэдли Купер и Ирина Шейк на прогулке с дочкой

Свершилось! Брэдли Купер и Ирина Шейк перестали скрывать Лею де Сену, начав все чаще появляться вместе на публике. Так, на днях фотографам удалось запечатлеть звездных родителей во время прогулки с четырехмесячной дочкой. Особенно умилительно было наблюдать за тем, как заботливый отец ухаживал за малышкой, которая сидела в специальном рюкзаке-кенгуру: актер кормил ее из бутылочки и укачивал, когда она капризничала.

Вместе семья отправилась на фермерский рынок Санта-Моники — Ирина сама покупает большую часть продуктов для дома. Совместное появление модели и актера на публике стало первым за долгое время. Из-за работы над новым фильмом «Звезда родилась» в первые месяцы после рождения Леи де Сены Купер редко бывал дома, поручив все заботы о дочери возлюбленной и ее матери. Теперь, когда съемки подошли к концу, актер начал больше времени уделять семье.

Напомним, что дочь Брэдли Купера и Ирины Шейк появилась на свет 21 марта в частной клинике Cedars Sinai Medical Center в Лос-Анджелесе. Какое-то время паре удавалось скрывать этот факт от общественности, однако в сети появилось свидетельство о рождении малышки. У себя в Instagram Ирина до сих пор не выкладывает фото дочери и еще ни разу не давала интервью на эту тему.