Москва, я люблю тебя! гид по столице
Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Сексуальный гороскоп на август sex-прогноз
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

    Звезды

    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    02 августа 2017

    Фото дня: Брэдли Купер и Ирина Шейк на прогулке с дочкой

    Редкие совместные снимки звездного семейства

    Свершилось! Брэдли Купер и Ирина Шейк перестали скрывать Лею де Сену, начав все чаще появляться вместе на публике. Так, на днях фотографам удалось запечатлеть звездных родителей во время прогулки с четырехмесячной дочкой. Особенно умилительно было наблюдать за тем, как заботливый отец ухаживал за малышкой, которая сидела в специальном рюкзаке-кенгуру: актер кормил ее из бутылочки и укачивал, когда она капризничала.

    Фото дня: Брэдли Купер и Ирина Шейк на прогулке с дочкой
    Фото дня: Брэдли Купер и Ирина Шейк на прогулке с дочкой

    Вместе семья отправилась на фермерский рынок Санта-Моники — Ирина сама покупает большую часть продуктов для дома. Совместное появление модели и актера на публике стало первым за долгое время. Из-за работы над новым фильмом «Звезда родилась» в первые месяцы после рождения Леи де Сены Купер редко бывал дома, поручив все заботы о дочери возлюбленной и ее матери. Теперь, когда съемки подошли к концу, актер начал больше времени уделять семье.

    Фото дня: Брэдли Купер и Ирина Шейк на прогулке с дочкой

    Напомним, что дочь Брэдли Купера и Ирины Шейк появилась на свет 21 марта в частной клинике Cedars Sinai Medical Center в Лос-Анджелесе. Какое-то время паре удавалось скрывать этот факт от общественности, однако в сети появилось свидетельство о рождении малышки. У себя в Instagram Ирина до сих пор не выкладывает фото дочери и еще ни разу не давала интервью на эту тему.

    Фото дня: Брэдли Купер и Ирина Шейк на прогулке с дочкой
    Фото дня: Брэдли Купер и Ирина Шейк на прогулке с дочкойФОТОLEGION MEDIA, GETTY IMAGES

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз