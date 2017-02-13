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13 февраля 2017

Фото дня: Бейонсе с мамой и дочерью на сцене «Грэмми»

Три поколения женщин семьи певицы произвели фурор на шоу

Беременная двойней Бейонсе устроила зрелищное шоу на прошедшем минувшей ночью «Грэмми». Для своего выступления поп-дива выбрала два трека из последнего альбома Lemonade - Love Drought и Sandcastles. И хотя от привычных для певицы сумасшедших хореографических этюдов пришлось отказаться, не менее грандиозным шоу сделали сценические костюмы (Бейонсе произвела фурор в образе полуобнаженной индийской богини) и голографические эффекты с изображением певицы, ее матери Тины Ноулз и дочери Блю Айви.

Кстати, именно Тина Ноулз исполнила роль конферансье дочери на «Грэмми», не упустив случая, напомнить ей о своей любви: «Я безумно горжусь своей дочерью. И я горда представлять ее сегодня здесь. Я считаю, что девять номинаций, которые она получила в этом году, не только за ее работу над альбомом Lemonade, но и за многие другие ее достижения».

Бейонсе с мамой и дочерью

Бейонсе с мамой и дочерью

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