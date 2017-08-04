Фото дня: Бейонсе и Джей Зи на свидании в Лос-Анджелесе

В середине июня у Бейонсе и Джей Зи родились близнецы: сын Сэр и дочь Руми. Несмотря на то, что для присмотра за детьми супруги наняли шесть дополнительных нянь, двух горничных, несколько телохранителей, а также команду медсестер, после рождения детей певица и рэпер редко появляются на публике. На днях Бейонсе и ее муж решили устроить романтическое свидание в небольшом ресторане Лос-Анджелеса.

Для вечера с супругом певица выбрала короткое голубое платье с глубоким V-образным вырезом. Хотя за время беременности Бейонсе сильно набрала в весе, сейчас она уже практически вернулась в форму благодаря подготовке к новому шоу.