Фото дня: беременная Ирина Шейк отметила Рождество

Ирина Шейк продолжает делиться с поклонниками подробностями своей беременности. Так, 30-летняя супермодель то и дело выкладывает в Instagram фото, демонстрирующие, что в последние месяцы до родов девушка решила отказаться от строгой диеты и насладиться ожиданием малыша по полной. Теперь рацион россиянки состоит из блинов с черной икрой, мороженого, начос и шоколадных тортов. Новое подтверждение полного карт бланша в рационе Ирины – рождественский снимок, на котором счастливая возлюбленная Брэдли Купера позирует в оленьих рогах, держа в руках рождественский торт. Таким образом девушка решила поздравить своих подписчиков с праздником, которые незамедлительно ответили шквалом восторженных комментариев, а само фото меньше, чем за сутки набрало почти 300 тысяч комментариев.