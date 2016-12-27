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Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

27 декабря 2016

Фото дня: беременная Ирина Шейк отметила Рождество

Российская супермодель продолжает наслаждаться ожиданием ребенка

Ирина Шейк продолжает делиться с поклонниками подробностями своей беременности. Так, 30-летняя супермодель то и дело выкладывает в Instagram фото, демонстрирующие, что в последние месяцы до родов девушка решила отказаться от строгой диеты и насладиться ожиданием малыша по полной. Теперь рацион россиянки состоит из блинов с черной икрой, мороженого, начос и шоколадных тортов. Новое подтверждение полного карт бланша в рационе Ирины – рождественский снимок, на котором счастливая возлюбленная Брэдли Купера позирует в оленьих рогах, держа в руках рождественский торт. Таким образом девушка решила поздравить своих подписчиков с праздником, которые незамедлительно ответили шквалом восторженных комментариев, а само фото меньше, чем за сутки набрало почти 300 тысяч комментариев.

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