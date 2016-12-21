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Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

21 декабря 2016

Фото дня: беременная Ирина Шейк на шоппинге в Беверли-Хиллз

Супермодель прошлась по магазинам вместе со Стеллой Максвелл

В перерывах между постоянными съемками Ирине Шейк, которая в следующем году впервые станет мамой, удалось найти пару свободных дней, чтобы провести время с семьей. Недавно папарацци удалось сделать снимки беременной супермодели в компании Глории Кампано, матери Брэдли Купера, — вместе они отправились на фермерский рынок в Лос-Анджелесе. Находит Ирина время и на общение с друзьями. Так, на днях она была замечена в компании «ангела» Victoria’s Secret и своей близкой подруги Стеллы Максвелл в престижном районе Лос-Анджелеса.

Ирина Шейк и Глория Кампано

Ирина Шейк и Глория Кампано

Ирина Шейк и Стелла Максвелл

Ирина Шейк и Стелла Максвелл

Девушки устроили себе рождественский шоппинг в Беверли-Хиллз в преддверии новогодних праздников. Ирина была одета в бесформенную oversize футболку, удачно скрывающую ее округлившийся живот. Высокие замшевые ботфорты и объемная сумка с солнцезащитными очками дополнили образ супермодели.

Ирина Шейк и Стелла Максвелл

Что касается Стеллы Максвелл, в образе девушки, как обычно, преобладала темная цветовая гамма: узкие кожаные брюки, черная джинсовка и байкерские ботинки. По слухам, сейчас в жизни «ангела» Victoria’s Secret вспыхнул очередной роман — на этот раз с актрисой Кристен Стюарт. На днях девушек видели выходящими вместе из дома звезды «сумеречной» саги. Что примечательно, лицо Кристен покрывали многочисленные ссадины, которые вызвали нешуточную тревогу со стороны поклонников актрисы.

Кристен Стюарт и Стелла Максвелл

Кристен Стюарт и Стелла Максвелл

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