Фото дня: беременная Ирина Шейк на шоппинге в Беверли-Хиллз

В перерывах между постоянными съемками Ирине Шейк, которая в следующем году впервые станет мамой, удалось найти пару свободных дней, чтобы провести время с семьей. Недавно папарацци удалось сделать снимки беременной супермодели в компании Глории Кампано, матери Брэдли Купера, — вместе они отправились на фермерский рынок в Лос-Анджелесе. Находит Ирина время и на общение с друзьями. Так, на днях она была замечена в компании «ангела» Victoria’s Secret и своей близкой подруги Стеллы Максвелл в престижном районе Лос-Анджелеса.

Ирина Шейк и Глория Кампано

Ирина Шейк и Стелла Максвелл

Девушки устроили себе рождественский шоппинг в Беверли-Хиллз в преддверии новогодних праздников. Ирина была одета в бесформенную oversize футболку, удачно скрывающую ее округлившийся живот. Высокие замшевые ботфорты и объемная сумка с солнцезащитными очками дополнили образ супермодели.

Что касается Стеллы Максвелл, в образе девушки, как обычно, преобладала темная цветовая гамма: узкие кожаные брюки, черная джинсовка и байкерские ботинки. По слухам, сейчас в жизни «ангела» Victoria’s Secret вспыхнул очередной роман — на этот раз с актрисой Кристен Стюарт. На днях девушек видели выходящими вместе из дома звезды «сумеречной» саги. Что примечательно, лицо Кристен покрывали многочисленные ссадины, которые вызвали нешуточную тревогу со стороны поклонников актрисы.