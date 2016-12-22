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Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

22 декабря 2016

Фото дня: беременная Ирина Шейк на шопинге в Лос-Анджелесе

Топ-модель перестала скрывать новость о помолвке?

Скоро быть свадьбе — решили таблоиды, заметив на новых снимках беременной Ирины Шейк не только округлившиеся формы, но и сияющий изумруд на безымянном пальце. О том, что Брэдли Купер преподнес возлюбленной драгоценный подарок, стало известно аккурат после известия о беременности топ-модели. Будущие родители изменения в личной жизни пока не комментируют, зато инсайдеры сообщают, что украшение действительно предназначалось по случаю помолвки и для актера оно имеет особое значение. На публике Шейк кольцо не носит, дабы не афишировать новый статус, зато на недавней прогулке по Лос-Анджелесу папарацци удалось «рассмотреть» украшение на пальце у будущей мамы.

Ирина Шейк

Ирина Шейк

Ирина ШейкФОТОStoianov/FAMEFLYNET PICTURES/Legion Media

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