Фото дня: беременная Ирина Шейк на шопинге в Лос-Анджелесе

Скоро быть свадьбе — решили таблоиды, заметив на новых снимках беременной Ирины Шейк не только округлившиеся формы, но и сияющий изумруд на безымянном пальце. О том, что Брэдли Купер преподнес возлюбленной драгоценный подарок, стало известно аккурат после известия о беременности топ-модели. Будущие родители изменения в личной жизни пока не комментируют, зато инсайдеры сообщают, что украшение действительно предназначалось по случаю помолвки и для актера оно имеет особое значение. На публике Шейк кольцо не носит, дабы не афишировать новый статус, зато на недавней прогулке по Лос-Анджелесу папарацци удалось «рассмотреть» украшение на пальце у будущей мамы.