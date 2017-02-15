Фото дня: беременная Ирина Шейк на прогулке с Брэдли Купером

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Модель и ее возлюбленный сходили на пикник
В прошедшее воскресенье папарацци удалось сфотографировать Ирину Шейк и ее возлюбленного Брэдли Купера во время их романтического пикника на одном из пляжей Калифорнии. Стоит отметить, что 30-летняя модель перестала скрывать свою беременность, хотя так и не решилась раздеться до купальника. Чего нельзя сказать об актере. После обеда Купер решил немного позагорать, пока его девушка любовалась видом океана. К слову, молодые люди почти все время держались за руки. Как отмечают очевидцы, «Брэдли и Ирина наслаждались обществом друг друга и не замечали никого вокруг».
Брэдли Купер и Ирина Шейк
Напомним, новость о том, что российская модель ждет первенца от своего бойфренда, появилась в сети после шоу Victoria's Secret, в котором Ирина принимала участие. Тогда гости показа заметили, что фигура Шейк сильно изменилась, хотя организаторы мероприятия постарались скрыть этот факт, в последний момент дополнив ее наряд накидкой.
Брэдли Купер и Ирина Шейк
Ирина Шейк
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