Прогноз на 2017 год от Александра Литвина
«Оскар – 2017» главная кинопремия года
Выбор подарков лучший презент на праздники - какой он?
Какая историческая эпоха вам к лицу? тест ELLE
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

02 февраля 2017

Фото дня: беременная Бейонсе снялась обнаженной

Певица объявила о своем положении, поделившись откровенной фотосессией

Главная новость шоу-бизнеса этой недели – вторая беременность Бейонсе. Поп-икона сообщила поклонникам о своем положении, разместив в Instagram фото с заметно округлившимся животом, рассказав, что вскоре их семья пополнится двумя малышами.

Одна из самых влиятельных певиц современности превратила радостную весть в настоящий арт-проект, выложив на своем сайте ретроспективу фотографий – от снимков ее матери, беременной будущей королевой сцены, до собственных фото в нескольких образах, каждый из которых акцентирует внимание на уже внушительном животе артистки. Похоже, супруга Jay-Z решительно настроена развеять все сомнения о том, что малышей вынашивает именно она, опровергая слухи о том, что двойню, как и первенца пары – дочь Блю Айви, родит суррогатная мать.

Фото дня: беременная Бейонсе снялась обнаженной
Фото дня: беременная Бейонсе снялась обнаженной
Фото дня: беременная Бейонсе снялась обнаженной
Фото дня: беременная Бейонсе снялась обнаженной
Фото дня: беременная Бейонсе снялась обнаженной
Фото дня: беременная Бейонсе снялась обнаженной
Фото дня: беременная Бейонсе снялась обнаженной

Материалы по темам

Почему Дональд Трамп не носит обручальное кольцо?Звездные родители двойняшек

ELLE проекты

Французская легендаГорнолыжный отдых для всей семьи
Все лучшее сразуБьюти-подарки, которые приятно себе позволить
Бьюти-советы знаменитостей8 секретов красоты от супермоделей
Вторая половинаЖены и подруги самых богатых мужчин в мире
Что с ними не так8 красавиц, которым не везет в любви

Читайте также

НовостиРеальная жизнь: 5 фактов о Вере Брежневой
НовостиЗвездные родители двойняшек
ЗвездыЗвезды, у которых есть приемные дети
НовостиБеременная Бейонсе в рекламной кампании Ivy Park

ELLE рекомендует

Практика5 вариантов окрашивания для блондинок
ПрактикаГлайды для губ: чем новые средства для губ отличаются от помад и блесков?
ТрендыНаших шьют: в моде стиль московских окраин
Тренды15 культовых бьюти-трендов всех времен

Лучшее на Elle

Любовь и сексСексуальный гороскоп на февраль
КиноФильм недели: «Идеальные незнакомцы»
ПрактикаЛунный календарь стрижек на февраль
ПсихологияДважды не извиняются: 10 малоизвестных правил хорошего тона
ПрактикаТонко подмечено: как выбрать украшения под свитер
КиноСкоро в кино: 10 премьер февраля
ЕдаПолезные свойства меда
ПрактикаПрограмма минимум: базовый гардероб 2017 года
КиноДорога к «Оскару»: фавориты и обиженные
Практика15 идеальных средств для ухода за кожей зимой
ЕдаКак приготовить спагетти?
ЗвездыСпелись: самые успешные кинопары Голливуда
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены

Читайте далее

It’s official: Бейонсе беременна двойней

Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

Получать уведомления

X
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.