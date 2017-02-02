Фото дня: беременная Бейонсе снялась обнаженной

Главная новость шоу-бизнеса этой недели – вторая беременность Бейонсе. Поп-икона сообщила поклонникам о своем положении, разместив в Instagram фото с заметно округлившимся животом, рассказав, что вскоре их семья пополнится двумя малышами.

Одна из самых влиятельных певиц современности превратила радостную весть в настоящий арт-проект, выложив на своем сайте ретроспективу фотографий – от снимков ее матери, беременной будущей королевой сцены, до собственных фото в нескольких образах, каждый из которых акцентирует внимание на уже внушительном животе артистки. Похоже, супруга Jay-Z решительно настроена развеять все сомнения о том, что малышей вынашивает именно она, опровергая слухи о том, что двойню, как и первенца пары – дочь Блю Айви, родит суррогатная мать.