Фото дня: беременная Бейонсе и ее муж Джей Зи на «Грэмми-2017»

Слухи прошлого года о возможном разводе главной power couple мирового шоу-бизнеса не подтвердились: в звездном семействе все спокойно. Поп-певица и ее супруг, главный звездный продюсер нашего времени, в ожидании двойни выглядят гармоничными, как никогда. Так, во время выступления Бейонсе в образе богини в золотом наряде с обнаженным животом на внушительном сроке, Джей Зи под овации зала не выдержал - и зарыдал. Выход пары на красной дорожке также стал знаковым - он в смокинге и она в красном сияющем платье с глубоким декольте - настоящая история любви в лучших традициях американского шоу-бизнеса.