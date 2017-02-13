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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

13 февраля 2017

Фото дня: беременная Бейонсе и ее муж Джей Зи на «Грэмми-2017»

Пара стала самой обсуждаемой на церемонии

Слухи прошлого года о возможном разводе главной power couple мирового шоу-бизнеса не подтвердились: в звездном семействе все спокойно. Поп-певица и ее супруг, главный звездный продюсер нашего времени, в ожидании двойни выглядят гармоничными, как никогда. Так, во время выступления Бейонсе в образе богини в золотом наряде с обнаженным животом на внушительном сроке, Джей Зи под овации зала не выдержал - и зарыдал. Выход пары на красной дорожке также стал знаковым - он в смокинге и она в красном сияющем платье с глубоким декольте - настоящая история любви в лучших традициях американского шоу-бизнеса.

Джей Зи и Бейонсе

Джей Зи и Бейонсе

Картину делало идиллической присутствие старшей дочери пары - Блю Айви. Девочку в костюме Gucci нежно расцеловывал папа - на радость фотографам.

Джей Зи и Блю Айви

Джей Зи и Блю Айви

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