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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

04 февраля 2017

Фото дня: беременная Амаль Клуни в Барселоне

Супруга Джорджа Клуни продолжает скрывать свое положение

После недавнего появления Джорджа и Амаль Клуни на лондонской премьере The White Helmets в западных СМИ заговорили о скором пополнении в звездном семействе. Что примечательно, пара подобные домыслы не стала опровергать, как, впрочем, и давать какие-либо комментарии на этот счет. Однако недавние снимки Амаль, сделанные папарацци в аэропорту Барселоны, расставили все точки на i.

Фото дня: беременная Амаль Клуни в Барселоне

Отпраздновавшая вчера свой 39-й день рождения супруга голливудского актера для перелета выбрала просторное мини-платье, в сочетании с черным пальто и леопардовыми сапогами на танкетке. На снимках также можно рассмотреть заметно округлившийся живот Амаль, который она попробовала скрыть длинным шарфом. Тем не менее факт остается фактом - в этом году Джордж и Амаль Клуни впервые станут родителями.

Как сообщают инсайдеры, супруги готовятся к рождению двойни и уже вовсю выбирают имена и крестных родителей для малышей (ими, вероятнее всего, станут родная сестра Амаль и друг Клуни Рэнди Гербер). Кроме того, пара всерьез озабочена обустройством детской, на которую планирует потратить баснословную сумму в $1 млн долларов.

Фото дня: беременная Амаль Клуни в Барселоне

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