Фото дня: беременная Амаль Клуни в Барселоне

После недавнего появления Джорджа и Амаль Клуни на лондонской премьере The White Helmets в западных СМИ заговорили о скором пополнении в звездном семействе. Что примечательно, пара подобные домыслы не стала опровергать, как, впрочем, и давать какие-либо комментарии на этот счет. Однако недавние снимки Амаль, сделанные папарацци в аэропорту Барселоны, расставили все точки на i.

Отпраздновавшая вчера свой 39-й день рождения супруга голливудского актера для перелета выбрала просторное мини-платье, в сочетании с черным пальто и леопардовыми сапогами на танкетке. На снимках также можно рассмотреть заметно округлившийся живот Амаль, который она попробовала скрыть длинным шарфом. Тем не менее факт остается фактом - в этом году Джордж и Амаль Клуни впервые станут родителями.

Как сообщают инсайдеры, супруги готовятся к рождению двойни и уже вовсю выбирают имена и крестных родителей для малышей (ими, вероятнее всего, станут родная сестра Амаль и друг Клуни Рэнди Гербер). Кроме того, пара всерьез озабочена обустройством детской, на которую планирует потратить баснословную сумму в $1 млн долларов.