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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

10 января 2017

Фото дня: беременная Амаль Клуни на премьере в Лондоне

Платье свободного кроя не смогло скрыть заметно округлившийся живот девушки

Журналисты пророчили скорое расставание одной из самых красивых звездных пар – Джорджа и Амаль Клуни – едва ли не весь последний год. Причина – категоричный отказ звезды иметь детей. Однако, похоже, актер все-таки поддался на уговоры жены – в начале января СМИ облетела новость о беременности знаменитого адвоката. Причем, как утверждает издание Daily Star, пара ожидает двойню.

Сами звездные супруги никак не комментируют заявления журналистов, однако последнее фото пары говорит само за себя – на премьере картины The White Helmets в Лондоне просторное платье Dolce & Gabbana не смогло скрыть заметно округлившийся живот Амаль. Правда, судя по фото, репортеры сильно промахнулись со сроком беременности – по сведениям портала, знаменитости должны были стать родителями уже в марте, однако небольшой размер живота говорит о том, что таких ранних родов ждать не приходится. Так или иначе, несмотря на молчание супругов, тайное все-таки стало явным – скоро в Голливуде на одну пару счастливых родителей станет больше.

Фото дня: беременная Амаль Клуни на премьере в Лондоне
Фото дня: беременная Амаль Клуни на премьере в Лондоне
Фото дня: беременная Амаль Клуни на премьере в Лондоне

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