Фото дня: беременная Амаль Клуни на премьере в Лондоне

Журналисты пророчили скорое расставание одной из самых красивых звездных пар – Джорджа и Амаль Клуни – едва ли не весь последний год. Причина – категоричный отказ звезды иметь детей. Однако, похоже, актер все-таки поддался на уговоры жены – в начале января СМИ облетела новость о беременности знаменитого адвоката. Причем, как утверждает издание Daily Star, пара ожидает двойню.

Сами звездные супруги никак не комментируют заявления журналистов, однако последнее фото пары говорит само за себя – на премьере картины The White Helmets в Лондоне просторное платье Dolce & Gabbana не смогло скрыть заметно округлившийся живот Амаль. Правда, судя по фото, репортеры сильно промахнулись со сроком беременности – по сведениям портала, знаменитости должны были стать родителями уже в марте, однако небольшой размер живота говорит о том, что таких ранних родов ждать не приходится. Так или иначе, несмотря на молчание супругов, тайное все-таки стало явным – скоро в Голливуде на одну пару счастливых родителей станет больше.