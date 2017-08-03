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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    03 августа 2017

    Фото дня: Анджелина Джоли с дочерью в Лос-Анджелесе

    Актриса впервые появилась на публике после своего скандального интервью

    Недавно Анджелина Джоли дала первое после развода интервью, которое стало причиной скандала. Поклонники актрисы обвинили ее в жестоком обращение с детьми после рассказа о кастинге детей для нового фильма «Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи». На днях Джоли ответила на обвинения прессы и фанатов, а вчера впервые после публикации интервью появилась на публике.

    Папарацци сфотографировали актрису во время шопинга в Лос-Анджелесе. Анджелина прогуливалась по магазинам вместе со своей младшей дочерью Вивьен. Очевидцы отметили, что Джоли выглядела отдохнувшей и счастливой.


    Анджелина Джоли с дочерью ВивьенФОТОGetty Images
    Анджелина Джоли с дочерью Вивьен

    Актриса лишь недавно перестала прятаться от фотографов. По словам инсайдеров, Анджелина Джоли наконец начала приходить в себя после тяжелого разрыва и теперь все время посвящает детям и промоутированию своей новой режиссерской работы — экранизации мемуаров Лун Ун, жившей в Камбодже в период правления красных кхмеров. Ленту представят на кинофестивале в Торонто в сентябре.

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