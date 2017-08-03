Фото дня: Анджелина Джоли с дочерью в Лос-Анджелесе

Полная версия
Актриса впервые появилась на публике после своего скандального интервью
Недавно Анджелина Джоли дала первое после развода интервью, которое стало причиной скандала. Поклонники актрисы обвинили ее в жестоком обращение с детьми после рассказа о кастинге детей для нового фильма «Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи». На днях Джоли ответила на обвинения прессы и фанатов, а вчера впервые после публикации интервью появилась на публике.
Папарацци сфотографировали актрису во время шопинга в Лос-Анджелесе. Анджелина прогуливалась по магазинам вместе со своей младшей дочерью Вивьен. Очевидцы отметили, что Джоли выглядела отдохнувшей и счастливой.
Актриса лишь недавно перестала прятаться от фотографов. По словам инсайдеров, Анджелина Джоли наконец начала приходить в себя после тяжелого разрыва и теперь все время посвящает детям и промоутированию своей новой режиссерской работы — экранизации мемуаров Лун Ун, жившей в Камбодже в период правления красных кхмеров. Ленту представят на кинофестивале в Торонто в сентябре.