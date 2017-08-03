Фото дня: Анджелина Джоли с дочерью в Лос-Анджелесе

Недавно Анджелина Джоли дала первое после развода интервью, которое стало причиной скандала. Поклонники актрисы обвинили ее в жестоком обращение с детьми после рассказа о кастинге детей для нового фильма «Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи». На днях Джоли ответила на обвинения прессы и фанатов, а вчера впервые после публикации интервью появилась на публике.

Папарацци сфотографировали актрису во время шопинга в Лос-Анджелесе. Анджелина прогуливалась по магазинам вместе со своей младшей дочерью Вивьен. Очевидцы отметили, что Джоли выглядела отдохнувшей и счастливой.