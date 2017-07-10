Фото дня: Анджелина Джоли на шоппинге с сыном

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Актриса была замечена на прогулке с младшим сыном Ноксом
Сегодня в сети появились новые фотографии Анджелины Джоли. На этот раз звезда фильма «Малефисента» отправилась за покупками вместе с младшим сыном Ноксом, который совсем скоро отметит свой девятый день рождения. По словам очевидцев, 42-летняя актриса провела почти весь день в шоппинг-молле, выбирая игрушки вместе с ребенком: «Анджелина и Нокс много смеялись, и казалось, что отлично проводят время вместе».
Стоит отметить, что Джоли вновь выбрала для своего появления на публике вещи, скрывающие фигуру: серый свитшот и черную юбку чуть ниже колена, что дало возможность поклонникам звезды в очередной раз высказать опасения насчет ее здоровья: «Анджелина продолжает ходить в вещах свободного кроя, и мы уверены, что она делает это, чтобы никто не заметил ее худобу», — высказался один из фанатов актрисы.
Анджелина Джоли с сыномФОТО
Напомним, что совсем скоро, 12 июля, семья Джоли будет отмечать двойной праздник — день рождения близнецов Вивьен и Нокса. Но представители актрисы до сих пор скрывают, будет ли приглашен Брэд Питт на вечеринку.
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