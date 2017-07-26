Майкла Фассбендера и Алисию Викандер не так часто можно сфотографировать вместе. Пара старается не афишировать свои отношения и редко появляется на светских мероприятиях в компании друг друга. Однако вчера папарацци удалось запечатлеть звездную пару в аэропорту Лос-Анджелеса , куда они приехали поздно вечером. Как сообщают очевидцы, знаменитости старались не привлекать к себе внимание, поэтому быстро прошли в бизнес-лаундж одной из американских авиакомпаний. Кроме того, журналистам так и не удалось узнать пункт назначения их путешествия, однако поклонники актеров предположили, что они решили устроить себе небольшой отдых и снова отправились в Европу .

К слову, в середине прошлого месяца стало известно, что Майкл и Алисия решили перейти на новый этап отношений и начали жить вместе, после чего западные СМИ сразу же сделали вывод, что в ближайшее время пара поженится. Однако официальные представители актеров так и не подтвердили эту информацию.

Напомним, пара начала встречаться в конце 2014 года, во время съемок фильма «Свет в океане».