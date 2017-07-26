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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    26 июля 2017

    Фото дня: Алисия Викандер и Майкл Фассбендер в аэропорту ЛА

    Актеры снова отправились в совместное путешествие

    Майкла Фассбендера и Алисию Викандер не так часто можно сфотографировать вместе. Пара старается не афишировать свои отношения и редко появляется на светских мероприятиях в компании друг друга. Однако вчера папарацци удалось запечатлеть звездную пару в аэропорту Лос-Анджелеса, куда они приехали поздно вечером. Как сообщают очевидцы, знаменитости старались не привлекать к себе внимание, поэтому быстро прошли в бизнес-лаундж одной из американских авиакомпаний. Кроме того, журналистам так и не удалось узнать пункт назначения их путешествия, однако поклонники актеров предположили, что они решили устроить себе небольшой отдых и снова отправились в Европу.

    Алисия Викандер и Майкл Фассбендер
    Алисия Викандер и Майкл Фассбендер

    К слову, в середине прошлого месяца стало известно, что Майкл и Алисия решили перейти на новый этап отношений и начали жить вместе, после чего западные СМИ сразу же сделали вывод, что в ближайшее время пара поженится. Однако официальные представители актеров так и не подтвердили эту информацию.

    Напомним, пара начала встречаться в конце 2014 года, во время съемок фильма «Свет в океане».

    Алисия Викандер и Майкл ФассбендерФОТОGetty Images
    Алисия Викандер и Майкл Фассбендер

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