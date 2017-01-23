Фото дня: 9-летняя Кейт Миддлтон на свадьбе дяди

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Пиппа Миддлтон с сестрой в трогательных нарядах подружек невесты
На днях в сети появились ранее неопубликованные архивные фотографии семьи Миддлтон. Снимки были сделаны в 1991 году во время бракосочетания дяди герцогини Кембриджской Гари Голдсмита и его супруги Миранды Фут. На кадрах Кейт и ее младшая сестра Пиппа в трогательных нарядах подружек невесты и с цветочными венками на голове с удовольствием позируют фотографам.
Кейт и Пиппа Миддлтон, 1991 год
Кейт и Пиппа Миддлтон, 2012 годФОТО
Напомним, что свадьба самой Кейт прошла в апреле 2011 года. Стоит отметить, что на торжестве по случаю бракосочетания Миддлтон и принца Уильяма присутствовало более 1900 гостей и еще несколько миллионов смотрели трансляцию церемонии по телевидению.
Кейт Миддлтон в свадебном платье, 2011 год
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