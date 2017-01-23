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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

23 января 2017

Фото дня: 9-летняя Кейт Миддлтон на свадьбе дяди

Пиппа Миддлтон с сестрой в трогательных нарядах подружек невесты

На днях в сети появились ранее неопубликованные архивные фотографии семьи Миддлтон. Снимки были сделаны в 1991 году во время бракосочетания дяди герцогини Кембриджской Гари Голдсмита и его супруги Миранды Фут. На кадрах Кейт и ее младшая сестра Пиппа в трогательных нарядах подружек невесты и с цветочными венками на голове с удовольствием позируют фотографам.

Кейт и Пиппа Миддлтон, 1991 год

Кейт и Пиппа Миддлтон, 1991 год

Кейт и Пиппа Миддлтон, 2012 год

Кейт и Пиппа Миддлтон, 2012 год

ФОТОGetty Images

Напомним, что свадьба самой Кейт прошла в апреле 2011 года. Стоит отметить, что на торжестве по случаю бракосочетания Миддлтон и принца Уильяма присутствовало более 1900 гостей и еще несколько миллионов смотрели трансляцию церемонии по телевидению.

Кейт Миддлтон в свадебном платье, 2011 год

Кейт Миддлтон в свадебном платье, 2011 год

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