Фото дня: 9-летняя Кейт Миддлтон на свадьбе дяди

На днях в сети появились ранее неопубликованные архивные фотографии семьи Миддлтон. Снимки были сделаны в 1991 году во время бракосочетания дяди герцогини Кембриджской Гари Голдсмита и его супруги Миранды Фут. На кадрах Кейт и ее младшая сестра Пиппа в трогательных нарядах подружек невесты и с цветочными венками на голове с удовольствием позируют фотографам.