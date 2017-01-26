Фото дня: 39-летняя Наталья Орейро выложила селфи без макияжа

Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро стала известна в России благодаря популярному в конце 90-х сериалу «Дикий ангел» . С момента окончания телешоу прошло больше 17 лет, но Орейро остается любимицей поклонников сериала . Недавно 39-летняя Наталья опубликовала селфи без макияжа, показав, что ей нечего скрывать от фанатов.

В одном из интервью Наталья Орейро говорила, что старается регулярно посещать косметолога и использует кремы, которые делают специально для нее. По признанию актрисы, она не боится возрастных изменений: «В последних своих фильмах я работала вообще без макияжа, причем меня снимали крупным планом, так, что видна была каждая морщинка. Я считаю естественным играть персонажей, которые подходят тебе по возрасту. Изображать двадцатилетних девушек в сорок — смешно. Стареть можно красиво».