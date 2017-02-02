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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

02 февраля 2017

Фото дня: 19-летняя девушка Венсана Касселя снялась обнаженной

Тина Кунаки приняла участие в эротической фотосессии

Тина Кунаки, в одночасье ставшая известной в свете своего романа с Венсаном Касселем, - 19-летняя модель из Италии. Несмотря на то, что львиная доля упоминаний девушки в СМИ связана с ее возлюбленным, часть публикаций все же посвящена ее карьере. Так, итальянская красавица приняла участие в фотосессии для известного эротического журнала Lui. На фото Тина позирует топлесс, прикрывая обнаженную грудь руками.

Эта съемка – очередной виток в ее модельной карьере, которая пошла на взлет после того, как журналистам стало известно о романе Кунаки и Касселя. В свете возросшего интереса к ее персоне Тина успела подписать контракты с несколькими модельными агентствами и пройтись по подиуму недавнего показа Jean Paul Gaultier на Неделе Высокой моды в Париже. Кроме того, в портфолио девушки съемки в клипе популярного французского исполнителя M.Pokora, собравшего почти 12 миллионов просмотров.

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