Forbes опубликовал рейтинг самых богатых россиян

Cамым богатым российским миллиардером стал глава компании «Северсталь» Алексей Мордашов. Именно Мордашов занял первое место в очередном рейтинге Forbes, сместив с этой позиции руководителя «Новатэка» Леонида Михельсона. В прошлом году состояние Михельсона было оценено изданием в $18,4 млрд, сейчас — $16,2 млрд. Что до Алексея Мордашова, он обошел главу «Новатэка» на $600 млн: его состояние, по версии Forbes, $16,8 млрд. Третья позиция в рейтинге, как и прежде, осталась за ключевым владельцем НЛМК Владимиром Лисиным, чьи цифры не изменились — $16,1 млрд.