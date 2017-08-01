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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    01 августа 2017

    Forbes опубликовал рейтинг самых богатых россиян

    Алексей Мордашов стал российским миллиардером №1

    Cамым богатым российским миллиардером стал глава компании «Северсталь» Алексей Мордашов. Именно Мордашов занял первое место в очередном рейтинге Forbes, сместив с этой позиции руководителя «Новатэка» Леонида Михельсона. В прошлом году состояние Михельсона было оценено изданием в $18,4 млрд, сейчас — $16,2 млрд. Что до Алексея Мордашова, он обошел главу «Новатэка» на $600 млн: его состояние, по версии Forbes, $16,8 млрд. Третья позиция в рейтинге, как и прежде, осталась за ключевым владельцем НЛМК Владимиром Лисиным, чьи цифры не изменились — $16,1 млрд.

    Алексей Мордашов

    Алексей Мордашов

    Алексей Мордашов, которому в сентябре исполнится 52 года, в 2015-м оставил пост гендиректора «Северстали» и сегодня является мажоритарным акционером. Он также владеет долей в туристическом гиганте TUI Group, 98,37% компании по добыче золота Nord Gold и 100% «Силовых машин». Кстати, именно Мордашов был героем обложки первого выпуска российского Forbes (2004). В последнем мировом рейтинге миллиардеров по версии Forbes предприниматель занимает 64 место.

    Леонид Михельсон, Владимир Лисин

    Леонид Михельсон, Владимир Лисин

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