Ферги и Джош Дюамель отметили годовщину свадьбы

Когда скандально известная певица Ферги начала встречаться с главным ловеласом Голливуда Джошем Дюамелем, их роману пророчили быстрый конец. Назло скептикам пара обручилась в начале января 2009, а спустя четыре года у супругов родился первенец.

Спустя восемь лет Ферги и Джош выглядят все так же бесконечно влюбленными друг в друга. Годовщину свадьбы супруги отметили в теплых краях в компании трехлетнего сына Акселя. Трогательные фотографии звездной четы в Instagram — пример настоящей семейной идиллии. В комментариях поклонники пары не уставали восхищаться прочностью звездного союза, желая супругам долгих лет счастливой совместной жизни.

Сама Ферги уверена, что залог крепкого и счастливого брака — доверие между партнерами. «Когда я начинала встречаться с Джошем, прекрасно понимала, что вокруг него всегда будут виться молодые красотки. Мне не оставалось ничего другого, как просто отпустить ситуацию и научиться доверять ему» - рассказывает 41-летняя певица.