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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

11 января 2017

Ферги и Джош Дюамель отметили годовщину свадьбы

Семейная идиллия звездной пары

Когда скандально известная певица Ферги начала встречаться с главным ловеласом Голливуда Джошем Дюамелем, их роману пророчили быстрый конец. Назло скептикам пара обручилась в начале января 2009, а спустя четыре года у супругов родился первенец.

Спустя восемь лет Ферги и Джош выглядят все так же бесконечно влюбленными друг в друга. Годовщину свадьбы супруги отметили в теплых краях в компании трехлетнего сына Акселя. Трогательные фотографии звездной четы в Instagram — пример настоящей семейной идиллии. В комментариях поклонники пары не уставали восхищаться прочностью звездного союза, желая супругам долгих лет счастливой совместной жизни.

Сама Ферги уверена, что залог крепкого и счастливого брака — доверие между партнерами. «Когда я начинала встречаться с Джошем, прекрасно понимала, что вокруг него всегда будут виться молодые красотки. Мне не оставалось ничего другого, как просто отпустить ситуацию и научиться доверять ему» - рассказывает 41-летняя певица.

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