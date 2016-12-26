Федор Бондарчук рассказал о своем романе с Паулиной Андреевой

О том, что одна из самых красивых пар светской Москвы распалась, стало известно этой весной. Федор и Светлана Бондарчук сделали совместное заявление о своем разводе, акцентировав, что, несмотря на расставание, остаются друг для друга близкими людьми и продолжают общение. Причиной разрыва супругов, чей брак продлился больше 25 лет, журналисты называли новое увлечение режиссера — возлюбленной звезды стала 28-летняя актриса Паулина Андреева. Впервые пара вышла в свет в июне на церемонии закрытия «Кинотавра» в Сочи, после чего в прессе поползли слухи о скорой свадьбе знаменитостей. Сами герои заголовков предпочитали отмалчиваться и избегать любых комментариев журналистам.

Спустя полгода Федор нарушил молчание и дал первое откровенное интервью журналу HELLO!, в котором рассказал о начале романа со звездой «Метода» и расставании с бывшей женой. «Чтобы навести порядок в этой ситуации, скажу прямо: я был свободен, когда встретил Паулину, и был свободен не месяц и не неделю, а несколько лет», — опровергает слухи о том, что актриса увела его из семьи, режиссер «9 роты». Комментируя развод, Федор отметил: «У каждого из нас давно своя жизнь, просто мы не считали нужным это афишировать. То, что все изменения произошли из-за кого-то конкретно, — это не так. Просто закончился один этап и начался другой». Заканчивая интервью, Бондарчук признался: «Этот год был одним из самых тяжелых в моей жизни. Он эмоциональный был. Хороший, но тяжелый. Очень тяжелый. Поэтому заканчиваю я его в редком для себя состоянии абсолютного счастья».

Как утверждает StarHit, слухи о будущем бракосочетании звезд не случайны — источник, близкий к отцу Паулины, сообщил, что пара уже назначила дату свадьбы и вовсю готовится к церемонии.