Фаррелл Уильямс стал отцом тройняшек

43-летний Уильямс и Ласичан, которая младше мужа на семь лет, встречаются уже более десяти лет. Свои отношения пара узаконила в октябре 2013 года, устроив церемонию бракосочетания в ботаническом саду Майами (свадебное фото делал Терри Ричардсон), а бурное торжество по этому поводу — на яхте Never Say Never. Среди гостей были Джей-Зи, Джастин Тимберлейк, Гвен Стефани, Робин Тик, Баста Раймс и Ашер, поэтому вечеринка плавно перешла в совместный концерт.