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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

31 января 2017

Фаррелл Уильямс стал отцом тройняшек

Пол, а также имена малышей пара держит в секрете

Недавно СМИ облетела трогательная новость о том, что певец, композитор и продюсер Фаррелл Уильямс и его супруга Хелен Ласичан стали родителями тройняшек. Это радостное в жизни пары событие произошло ранее в январе, но пол, а также имена новорожденных пока еще не раскрываются. Единственное, что известно прессе от источника, близкого к Фарреллу, так это общие слова: «Мать и дети здоровы, и все очень счастливы».

Хелен Ласичан и Фаррелл Уильямс

Хелен Ласичан и Фаррелл Уильямс

Напомним, что у пары уже есть ребенок, сын Рокет, родившийся в ноябре 2008 года. Первенец был назван в честь классической песни Элтона Джона Rocket Man, также сыну посвящена песня самого Фаррелла Rocket’s Theme, звучащая в мультфильме «Гадкий я».

43-летний Уильямс и Ласичан, которая младше мужа на семь лет, встречаются уже более десяти лет. Свои отношения пара узаконила в октябре 2013 года, устроив церемонию бракосочетания в ботаническом саду Майами (свадебное фото делал Терри Ричардсон), а бурное торжество по этому поводу — на яхте Never Say Never. Среди гостей были Джей-Зи, Джастин Тимберлейк, Гвен Стефани, Робин Тик, Баста Раймс и Ашер, поэтому вечеринка плавно перешла в совместный концерт.

Хелен Ласичан и Фаррелл Уильямс фото

О супруге Фаррелла известно немного. Она работала моделью, в последние годы в прессе говорят, что она дизайнер, однако под каким брендом трудится Ласичан, неизвестно. Единственный образец ее работы — платье, в котором она выходила замуж.

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Фаррелл Уильямс вновь станет отцом

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